18 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

18 жовтня 2022 року – вівторок. 239-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 74 дні. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

18 жовтня - День аптекаря (фармацевта). Свято припадає на третій вівторок жовтня. Ухвалили пропозицію святкування цього дня 2015 року, коли її підтримала Американська асоціація техніків-фармацевтів.

Також 18 жовтня - Міжнародний день краватки (International Necktie Day). Це неофіційне свято, яке щороку набуває все більшої популярності. Започаткували його в Хорватії, де краватка вважається національним виробом. Краватка була елементом традиційної хорватської військової форми та стримувала комір сорочки.

А ще 18 жовтня - День без бороди. Неофіційне щорічне свято. Цього дня чоловіки вирішують дістати бритву та зробити своє обличчя максимально гладеньким. На жаль, час та творець свята - невідомі.

18 жовтня - Європейський день паперового пакета. Свято було створене 2018 року. Ініціатива стартувала на платформі "Паперовий пакет", щоб підвищити обізнаність громадян про економічну упаковку.

Також 18 жовтня - День європейського бобра (Eurasian Beaver Day). Євразійський або європейський бобер - тварина, яка колись була досить поширеною в Євразії, але майже зникла через те, що на неї полювали заради цінного хутра. На межі XX століття залишилося всього 1200 особин, але пізніше території були повторно заселені.

А ще 18 жовтня - Всесвітній день менопаузи. Головна його мета - закликати жінок піклуватися про своє здоров'я та підготуватися до цього особливого періоду в своєму житті. Потрібно вжити заходів, щоб не стикнутися з хворобами і проблемами.

18 жовтня - Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Вперше про проведення цього особливого дня оголосили 2007 року в Європейському парламенті. Головна його мета - звернути увагу людей на проблеми торгівлі людьми, а також тих, хто постраждав від цієї аморальної та жахливої діяльності.

Також 18 жовтня - Міжнародний день жіночого щастя. Свято було створене для того, щоб підвищити рівень жіночої обізнаності про депресію та шляхи її подолання. Вважається, що від депресивних станів жінки страждають вдвічі частіше, ніж чоловіки.

Яке сьогодні, 18 жовтня, церковне свято

18 жовтня - день пам'яті мучениці Харитини Амісійскої / Фото: wikimedia.org

18 жовтня в церковному календарі – день пам'яті мучениці Харитини Амісійскої. Народилася вона 287 року і рано стала сиротою. На її щастя, одного разу її помітив добрий та благочестивий чоловік Клавдій, і взяв її до себе як свою доньку. Харитина виросла справжньою красунею, але своє серце віддала Богу. В той час імператор Діоклетіан проводив сильні гоніння християн. Харитину схопили і піддали сильним мукам.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 18 жовтня

Які сьогодні іменини: Гавриїл, Даміан, Григорій, Євдоким, Діонісій, Матвій, Олександра.

Талісманом людини, народженої 18 жовтня є діамант. Здавна вірили, що споглядання блиску його граней допомагає покращити здоров'я нервової системи, а також урівноважити емоції.

В цей день народилися:

1868 рік — українська письменниця Євгенія Ярошинська;

1876 рік — український державний діяч, історик літератури, академік Української академії наук, віцепрезидент ВУАН Сергій Єфремов;

1902 рік — українська оперна співачка-сопрано Марія Сокіл (Рудницька);

1987рік — українська легкоатлетка, бронзова призерка Олімпійських ігор Олеся Повх.

Що не можна робити в цей день

Не варто давати гроші в борг та брати їх.

Не рекомендується сьогодні носити нові речі.

Не сваріться і не ображайтеся.

Народні прикмети і традиції на 18 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: немає вітру - чекайте на похолодання;

на деревах все ще є листя, але випав сніг - опади розтануть незабаром;

кричать чайки і збирають в зграї - до дощу;

до цього дня ще не випав сніг - зима прийде пізно.

В народі 18 жовтня називали Харитини. Цього дня починали ткати полотна. Навіть існувала приказка: "Харитини - перші полотнини". Ця мучениця здавна вважається покровителькою ткаль і швачок.

Погода на сьогодні, 18 жовтня

Сьогодні, 18 жовтня, в Києві ясно, ввечері небо вкриється хмарами, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не очікується. У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, без опадів. В Одесі ясно, опадів не передбачається.

Температура повітря в Києві +20 вдень та +8 вночі. У Львові +20 вдень та +8 вночі. У Харкові +16 вдень та +4 вночі. В Одесі +17 вдень та +8 вночі.

Пам’ятні дати 18 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 18 жовтня: