18 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

18 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня у середині 19 століття Аляска була продана Російської імперією і стала належати США.

Який сьогодні день

У понеділок, 18 жовтня, у світі відзначають Європейський День боротьби з торгівлею людьми, Європейський день паперового пакета, Всесвітній день менопаузи, Міжнародний день жіночого щастя, День без бороди.

В Азербайджані цього дня святкують День незалежності, у США Національний день шоколадного кексу, День солодощів, День Аляски, в Польщі - День пошти або День листоноші, у Хорватії - День краватки, у Канаді - День людей, у Замбії - День молитви, у Чилі - День прапора, на Мальдівах - Національне свято.

Пам'ятні дати 18 жовтня

1356 — Базельський землетрус, найістотніший в історично-сейсмологічних подіях на північ від Альп, знищує місто Базель, Швейцарія.

1596 — підписано Берестейську унію, на якій проголошено приєднання ряду єпархій православної Київської митрополії на чолі з митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Михайлом Рогозою до Апостольської Столиці за умов підлеглості православних Папі Римському.

1851 — у Лондоні вперше опублікований роман Германа Мелвілла "Мобі Дік".

1867 — Російська імперія продала Аляску США.

1892 — Відкривається перша комерційна протяжна телефонна лінія (Чикаго — Нью-Йорк).

1893 — у Київському оперному театрі Сергій Рахманінов диригував своєю першою оперою "Алеко".

1896 — У "Нью-Йорк Джорнел" з'явилися перші комікси.

1898 — США вступає у права володіння Пуерто-Рико.

1912 — Перша балканська війна.

1918 — проголошено Чехословацьку Республіку.

1927 — у Великій Британії створено державну радіомовну (згодом також телевізійну) компанію BBC.

1955 — запущено в дію Каховську ГЕС.

1995 — Україна вступила до Ради Європи.

Церковне свято сьогодні 18 жовтня

18 жовтня православна церква відзначає пам'ять святої мучениці Харитини, що постраждала за віру на початку 4 століття в місті Понте на березі Чорного моря.

У ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована доброю і благочестивою людиною Клавдієм. Харитина гаряче увірувала у Христа і вирішила присвятити служінню йому все своє життя. Клавдій, любив дівчину як рідну дочку, підтримав цей намір і побудував для неї окремий будинок, де вона жила в самоті і цнотливості. Своїм прикладом Харитина багатьох невіруючих підштовхнула до прийняття християнства.

Одного разу молоду християнку обмовили язичники, і їй довелося постати перед судом. Попри всі тортури і приниження, Харитина залишилася тверда в вірі і померла з молитвою на устах.

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Що не можна робити цього дня​​​

Не рекомендується святкувати весілля та влаштовувати гучні забави

Не можна ходити до лісу

Цього дня не можна сваритися з близькими та друзями

Прикмети на 18 жовтня

У старовину до цього часу польові і городні роботи в селах закінчувалися, і селяни приступали до домашніх справ. На Харитину жінки сідали за ткацькі верстати і починали ткати полотна. "Харитина ткала і пряла - весь будинок одягала", - говорили цього дня.

Дівчата ж збиралися на вечірки, де також займалися рукоділлям - пряли, вишивали, в'язали. Така робота зазвичай супроводжувалася співом.

pixabay.com

Якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.

Безвітря обіцяє похолодання.

Відстав на Харитину від ночі день – запнувся валянком за пень.

Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане.

На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.

Осіння ніч на дванадцяти підводах їде (довга).

Клацання і тріск дерев восени – на гарну погоду.

Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.

Птах дружно відлітає на південь – до суворої зими.

Сніг осінній корисний для ржіци, якщо на землю сиру лягає.

Іменини 18 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 18 жовтня, святкують: Гаврило, Григорій, Денис, Євдоким, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Тихон, Філіп.

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