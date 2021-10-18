18 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня у середині 19 століття Аляска була продана Російської імперією і стала належати США.
Який сьогодні день
У понеділок, 18 жовтня, у світі відзначають Європейський День боротьби з торгівлею людьми, Європейський день паперового пакета, Всесвітній день менопаузи, Міжнародний день жіночого щастя, День без бороди.
В Азербайджані цього дня святкують День незалежності, у США Національний день шоколадного кексу, День солодощів, День Аляски, в Польщі - День пошти або День листоноші, у Хорватії - День краватки, у Канаді - День людей, у Замбії - День молитви, у Чилі - День прапора, на Мальдівах - Національне свято.
Пам'ятні дати 18 жовтня
- 1356 — Базельський землетрус, найістотніший в історично-сейсмологічних подіях на північ від Альп, знищує місто Базель, Швейцарія.
- 1596 — підписано Берестейську унію, на якій проголошено приєднання ряду єпархій православної Київської митрополії на чолі з митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі Михайлом Рогозою до Апостольської Столиці за умов підлеглості православних Папі Римському.
- 1851 — у Лондоні вперше опублікований роман Германа Мелвілла "Мобі Дік".
- 1867 — Російська імперія продала Аляску США.
- 1892 — Відкривається перша комерційна протяжна телефонна лінія (Чикаго — Нью-Йорк).
- 1893 — у Київському оперному театрі Сергій Рахманінов диригував своєю першою оперою "Алеко".
- 1896 — У "Нью-Йорк Джорнел" з'явилися перші комікси.
- 1898 — США вступає у права володіння Пуерто-Рико.
- 1912 — Перша балканська війна.
- 1918 — проголошено Чехословацьку Республіку.
- 1927 — у Великій Британії створено державну радіомовну (згодом також телевізійну) компанію BBC.
- 1955 — запущено в дію Каховську ГЕС.
- 1995 — Україна вступила до Ради Європи.
Церковне свято сьогодні 18 жовтня
18 жовтня православна церква відзначає пам'ять святої мучениці Харитини, що постраждала за віру на початку 4 століття в місті Понте на березі Чорного моря.
У ранньому дитинстві Харитина залишилася сиротою і була вихована доброю і благочестивою людиною Клавдієм. Харитина гаряче увірувала у Христа і вирішила присвятити служінню йому все своє життя. Клавдій, любив дівчину як рідну дочку, підтримав цей намір і побудував для неї окремий будинок, де вона жила в самоті і цнотливості. Своїм прикладом Харитина багатьох невіруючих підштовхнула до прийняття християнства.
Одного разу молоду християнку обмовили язичники, і їй довелося постати перед судом. Попри всі тортури і приниження, Харитина залишилася тверда в вірі і померла з молитвою на устах.
Що не можна робити цього дня
- Не рекомендується святкувати весілля та влаштовувати гучні забави
- Не можна ходити до лісу
- Цього дня не можна сваритися з близькими та друзями
Прикмети на 18 жовтня
У старовину до цього часу польові і городні роботи в селах закінчувалися, і селяни приступали до домашніх справ. На Харитину жінки сідали за ткацькі верстати і починали ткати полотна. "Харитина ткала і пряла - весь будинок одягала", - говорили цього дня.
Дівчата ж збиралися на вечірки, де також займалися рукоділлям - пряли, вишивали, в'язали. Така робота зазвичай супроводжувалася співом.
- Якщо ворони і галки в’ються в повітрі, а хмари йдуть проти вітру – до снігу.
- Безвітря обіцяє похолодання.
- Відстав на Харитину від ночі день – запнувся валянком за пень.
- Якщо сніг не впаде – зима не скоро настане.
- На березах і дубах листя залишаються – до суворої зими.
- Осіння ніч на дванадцяти підводах їде (довга).
- Клацання і тріск дерев восени – на гарну погоду.
- Туман, що зникає після сходу сонця, віщує гарну погоду.
- Птах дружно відлітає на південь – до суворої зими.
- Сніг осінній корисний для ржіци, якщо на землю сиру лягає.
Іменини 18 жовтня
День ангела (іменини) сьогодні, 18 жовтня, святкують: Гаврило, Григорій, Денис, Євдоким, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Олексій, Петро, Тихон, Філіп.
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