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108 мертвих окупантів та знищені п’ять танків: українська авіація та артилерія завдали ударів на півдні

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108 мертвих окупантів та знищені п’ять танків: українська авіація та артилерія завдали ударів на півдні

Фото: Associated Press

Українською авіацією нанесено 13 ударів, по логістичних і управлінських об'єктах ворожих військ.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

  • Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань, внаслідок чого окупантів стало менше на 108? танків в них - на 5, реактивних систем залпового вогню  "Град"- на три.
  • Знищено 15 одиниць автобронетехніки, 10 гаубиць та гармат важкої артилерії, 120 мм міномет,  2 пускові установки С-400, радіолокатор наведення до С-300 і два склади  ворожих боєприпасів в Миколаївському районі.

Нагадаємо, що у середмісті Харкова триває пошукова операція, де напередодні росіяни поцілили ракетою у житлову багатоповерхівку.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4972
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