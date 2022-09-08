108 мертвих окупантів та знищені п’ять танків: українська авіація та артилерія завдали ударів на півдні

Українською авіацією нанесено 13 ударів, по логістичних і управлінських об'єктах ворожих військ.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
- Ракетно-артилерійські підрозділи виконали понад 370 вогневих завдань, внаслідок чого окупантів стало менше на 108? танків в них - на 5, реактивних систем залпового вогню "Град"- на три.
- Знищено 15 одиниць автобронетехніки, 10 гаубиць та гармат важкої артилерії, 120 мм міномет, 2 пускові установки С-400, радіолокатор наведення до С-300 і два склади ворожих боєприпасів в Миколаївському районі.
Нагадаємо, що у середмісті Харкова триває пошукова операція, де напередодні росіяни поцілили ракетою у житлову багатоповерхівку.
Читайте також:
- В ОВА розповіли, як Київська область готується до складного опалювального сезону
- Україна та Польща збудують спільний трубопровід для транспортування олії: підписано меморандум
- Росія, ймовірно, готується до наступу на Бахмут - британська розвідка