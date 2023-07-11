180 вибухів: ворог гатить по Сумщині з мінометів, артилерії, гелікоптерів та гранатометів

Стала відома ситуація на прикордонні Сумщини станом на 21.00 10 липня 2023 року.

Протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 180 вибухів.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Обстрілів зазнали Білопільська, Глухівська, Дружбівська, Есманська, Краснопільська, Юнаківська, Середино-Будська, Хотінська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (6 вибухів) та артилерії (5 вибухів).

Хотінська громада: здійснено обстріли з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (НАР) (14 вибухів). Також був артилерійський обстріл (РСЗВ) (17 вибухів).

Білопільська громада: зафіксовано мінометні обстріли (36 вибухів), гранатометний обстріл (АГС) (11 вибухів), артобстріл (4 вибухи) та обстріл з РСЗВ (5 вибухів).

Юнаківська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.

Глухівська громада: здійснено гранатометний обстріл (АГС) (50 вибухів).

Дружбівська громада: був мінометний обстріл (7 вибухів).

Есманська громада: здійснено скидання з БпЛА 9 вибухових пристроїв.

Середино-Будська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (6 вибухів).

Попередньо – без втрат серед мирних жителів та руйнувань цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв закликав мешканців прикордоння Сумщини евакуюватися через постійні обстріли ворога. Зараз цей напрямок у Північній операційній зоні залишається найбільш небезпечним.

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