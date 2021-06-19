19 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня — Всесвітній день прогулянки.

Який сьогодні день

19 червня — Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, Міжнародний день серповидноклітинної анемії, Всесвітній день дитячого футболу, Всесвітній день прогулянки, День фермера.

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

19 червня 2015 року Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції A/RES/69/293 постановила проголосити 19 червня кожного року Міжнародним днем ​​боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту. Асамблея запропонувала відзначати цей день щоб підвищувати рівень обізнаності про необхідність зупинити сексуальне насильство пов'язане з конфліктом, шанувати жертв сексуального насильства, і тих, хто відважно присвятив життя боротьбі за викорінення цих злочинів, або втратив життя в цій боротьбі.

Сьогодні жертвами сексуального насильства дедалі частіше стають мирні мешканці з числа найбільш незахищених категорій, а саме жінки та діти. Сексуальне насильство в умовах конфлікту залишається непомітним, бо жертви бояться про нього розповідати.

Всесвітній день дитячого футболу

Це свято було засновано Організацією Об'єднаних Націй для залучення молоді до спорту. Відзначається Всесвітній день дитячого футболу 19 червня на підставі угоди між Дитячим фондом ООН, UNICEF та ФІФА, підписаної у 2001 році в рамках міжнародного руху "Голосуйте за дітей".

Getty Images

Всесвітній день прогулянки

Всесвітній день прогулянки, або День неспішної прогулянки — свято, яке закликає оцінити важливість такого способу відпочинку, як піша прогулянка.

Існує версія, що це свято запроваджено з метою зменшення ритму сучасного життя. Поціновувачі розмірених прогулянок на природі закликають інших якомога частіше виходити на вулицю та проводити більше часу на відкритому просторі.

День фермера

18 червня 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про святкування Дня фермера в Україні 19 червня.

У пояснювальній записці до проекту указу зазначається, що в цей день в Україні в 2003 році був ухвалений закон "Про фермерське господарство".

Також в документі сказано, що в країні зараз налічується 47 тисяч фермерських господарств або 62% від загальної кількості сільгосппідприємств.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Сусанна, Текля, Віссаріон, Георгій, Іларіон і Рафаїл.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

19 червня — православна церква вшановує пам’ять преподобного Іларіона Далматського, якого також називають Новим.

Іларіон Далматський

У 20 років Іларіон вирішує постригтися в ченці і йде жити в Ісихийську обитель недалеко від Візантії, після чого переходить у Далматську обитель. Там він приймає схиму і стає учнем преподобного Григорія Декаполита.

Впродовж багатьох років керував монастирем. Коли у 813 році імператором став відомий іконоборець Лев Вірменин, Іларіон відкрито виступив проти нього, через що зазнав великої кількості катувань — його тримали у темниці, морили голодом і спрагою.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

У народі 19 червня шанується Ларіон Пропольнік. Вважалося, що в цей період пора полоти бур'яни в поле.

Прикмети:

Вранці грім чутно – ввечері дощ буде.

Бджоли рояться – буде ясний день.

Перепілка кричить – буде дощ.

Якщо 19 червня бур'яни не вирвати, то в майбутньому доведеться постійно з ними боротися.

Що не можна робити цього дня

Цей день вважають важким, із небезпечною енергетикою, тому радять уникати поїздок, не змінювати місце роботи, не переїжджати на нове житло та не звертатися до влади.

Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

Що сталося цього дня

240 до н. е. — грецький учений Ератосфен Кіренський (на зображенні) уперше обчислив радіус Землі.

1657 — український експедиційний корпус Війська Запорозького, очолюваний наказним гетьманом Антіном Ждановичем, що складався з Київського, Переяславського, Білоцерківського й Кальницького полків, а також з добровольчого полку з Умані, разом з союзними військами Швеції й Семигороду здобув столицю Речі Посполитої Варшаву.

1819 — до Ліверпуля прибула"Саванна" — перший пароплав, який перетнув Атлантичний океан.

1885 — з Французької республіки до Нью-Йорка доставлено подарунок — статую Свободи.

1948 — підписано Женевську конвенцію"Про міжнародне визнання майнових та інших прав осіб, котрі перебувають у літаках".

1968 — Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про гарантії безпеки держав, які не мають ядерної зброї.

1996 — Україна та Киргизстан підписали Договір про дружбу та співробітництво.

Хто народився цього дня

1909 — Дадзай Осаму, японський письменник.

1566 — Яків І Англійський, король Англії та Шотландії (†1625).

1623 — Блез Паскаль, французький філософ, письменник, фізик, математик.

1909 — Марія Пшепюрська-Овчаренко, український мовознавець, діалектолог.

1961 — Наталія-Марія Фарина, українська співачка (сопрано), педагог, заслужена артистка України.

1972 — Жан Дюжарден, французький актор, сценарист та режисер. Володар премії"Золотий глобус" та"Оскара".

1972 — Мирослава Ґонґадзе, українська журналістка, вдова Георгія Ґонґадзе (після загибелі чоловіка отримала політичний притулок у США).

Facebook.com/myroslava.gongadze

Читайте також: 20 червня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання