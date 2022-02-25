19 годин спротиву Росії: у ЗСУ повідомили, чим закінчилася доба на фронті

Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 5, вертольотів – 6.
Ця важка доба закінчилася тим, що ми не дали ворогу досягти своїх загарбницьких планів. Триває 19-та година нашого спротиву широкомасштабному російському вторгненню.
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний.
Станом на 00:00 25 лютого угруповання сил оборони веде організовану оборонну операцію на півдні. Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше Херсону.
Механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.
Нашими механізованими підрозділами в районі Рикове нанесено ураження переважаючим силам противника. Ворог знищений, успіху не має.
На Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зупинена.
Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили переважаючі сили окупантів.
На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.
На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.
В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої. Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.
Угруповання Військово-Морських Сил ЗС України продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.
Визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.
Повітряні Сили ЗС України здійснюють відбиття повітряних ударів противника, ведуть постійну розвідку застосуванням БПЛА, нанесено удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.
Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю. У смузі відповідальності окремих підрозділів противник намагається вклинитися в бойові порядки наших військ на глибину взводних опорних пунктів.
Орієнтовні втрати противника склали: танків – більше 30 од., бойових броньованих машин – до 130 од., літаків – 5, вертольотів – 6.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн
Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.