19 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 квітня, в православному календарі день пам’яті святителя Євтихія. Народився він у Фригії, а освіту отримав в Константинополі. Досить довго був священником, вступив до монастиря, де пізніше отримав за свої труди сан архімадрита. Незабаром його возвели на патріарший престол.

Через те, що Євтихій викрив уряд, його посадили на 8 років, після закінчення цього періоду він повернувся назад. Поки перебував у засланні, зцілив багато людей, допомагав нудженним.

Церковне свято 19 квітня — день пам'яті рівноапостольного Мефодія

Походив він з міста Солунь. Довгий час був правителем однієї зі слов'янських областей в Македонії. Після 10 років служби вирішив виїхати жити в монастир на горі Олімп. Там вже підвизався його брат — Кирило.

Разом з братом Мефодій став наставником слов'ян у християнській вірі. Саме вони винайшли слов'янську абетку, а потім переклали на неї всі богослужбові книги з грецької мови.

Прикмети 19 квітня

Народні прикмети 19 квітня / Фото: Pexels

День без вітру — чекайте на хороший урожай ярих.

Качки будують свої гнізда біля води на посушливе літо.

Яскраво світить сонце, будуть заморозки.

Що завтра не можна робити

Цього дня не варто влаштовувати галасливі розваги, гуляти, веселитися. Небажано полювати, забивати худобу і ловити рибу. А також Церква нагадує, що не можна лихословити і лаятися.

Що можна робити завтра

Вірянам потрібно піти до церкви і помолитися. Можна допомагати нужденним грошима чи одягом.

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