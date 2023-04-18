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19 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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19 квітня — яке церковне свято в православному календарі

Церковне свято 19 квітня / Фото: pixabay.com

Яке завтра свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 квітня, в православному календарі день пам’яті святителя Євтихія. Народився він у Фригії, а освіту отримав в Константинополі. Досить довго був священником, вступив до монастиря, де пізніше отримав за свої труди сан архімадрита. Незабаром його возвели на патріарший престол.

Через те, що Євтихій викрив уряд, його посадили на 8 років, після закінчення цього періоду він повернувся назад. Поки перебував у засланні, зцілив багато людей, допомагав нудженним.

Церковне свято 19 квітня — день пам'яті рівноапостольного Мефодія

Походив він з міста Солунь. Довгий час був правителем однієї зі слов'янських областей в Македонії. Після 10 років служби вирішив виїхати жити в монастир на горі Олімп. Там вже підвизався його брат — Кирило.

Разом з братом Мефодій став наставником слов'ян у християнській вірі. Саме вони винайшли слов'янську абетку, а потім переклали на неї всі богослужбові книги з грецької мови.

Прикмети 19 квітня

Народні прикмети 19 квітня / © Pexels
Народні прикмети 19 квітня / Фото: Pexels
  • День без вітру — чекайте на хороший урожай ярих.
  • Качки будують свої гнізда біля води на посушливе літо.
  • Яскраво світить сонце, будуть заморозки.

Що завтра не можна робити

Цього дня не варто влаштовувати галасливі розваги, гуляти, веселитися. Небажано полювати, забивати худобу і ловити рибу. А також Церква нагадує, що не можна лихословити і лаятися.

Що можна робити завтра

Вірянам потрібно піти до церкви і помолитися. Можна допомагати нужденним грошима чи одягом.

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Перегляди
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