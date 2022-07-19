19 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

19 липня 2022 року – вівторок. 146-й день війни Росії проти України. 200-й день року. Яке сьогодні, 19 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

19 липня - День нових друзів. Ця подія припадає аж на три дати на рік - 19 жовтня, 19 січня та 19 липня. Свято було започатковано в 1920-х роках американською компанією Hallmark Cards, яка виготовляє листівки. Основною метою створення такого свята вважають підвищення продажу власної продукції, тому тоді подію сприйняли погано. Вона стала популярною лише в наші дні.

А ще 19 липня - День тренера в Україні. Подія була на офіційному рівні запроваджена президентом України Володимиром Зеленським в січні 2021 року. Дату обрали не випадково - саме цього дня 1996 року Україна як самостійна команда та незалежна країна вперше взяла участь в Олімпійських іграх.

19 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

19 липня - день пам'яті преподобного Сісоя Великого / Фото: commons.wikimedia.org

19 липня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Сісоя Великого. Він був святим та монахом-відлюдником, який 60 років жив на самоті в єгипетській пустелі. За це Господь наділив його даром чудотворення. Наприклад, за переказами Сісой воскресив хлопця, який помер. Помер святий 429 року.

Також 19 липня - день пам'яті священномученика Єрмія. Він витримав тривалі та жорстокі катування за християнську віру. Жив у II столітті в Афінах. Активно проповідував віру в Христа.

Пам’ятні дати 19 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 19 липня:

64 рік — в часи правління Нерона спалахує Велика пожежа в Римі: з 14 кварталів Риму вогонь знищує 4 і значно пошкоджує 7 кварталів;

711 рік — між вестготами і армією Омейядів відбувається битва при Гвадалете, що закінчується повною перемогою арабів;

1551 рік — Карлсбурзьким договором підтверджено права Габсбургів на Королівство Угорщина і Князівство Трансильванія;

1650 рік — османський посол Осман-ага в Чигирині укладає військовий союз з Богданом Хмельницьким;

1822 рік — французький вчений Жозеф Ньєпс робить першу у світі фотографію;

1870 рік — починається французько-прусська війна;

1900 рік — відкривається Паризьке метро;

1959 рік — починаються арешти членів Українського Національного Комітету — дисидентської підпільної організації, що діяла в період 1957—1962 років і ставила за мету підготовку свідомих патріотів для агітаційної націоналістичної праці у Східній Україні;

1969 рік — Індіра Ганді віддає розпорядження про націоналізацію 14 найбільших індійських банків.

19 липня: яке сьогодні народне свято

В народі 19 липня на день Сісоя Великого люди намагалися ходити босоніж по траві, особливо зранку, коли ще лежить роса. Також просили у святого вдалого урожаю. Вважалося, що цього дня природа віддає всю свою цілющу силу. А чоловіки традиційно прибирали будинок, жінок цього дня до домашніх справ не підпускали.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 липня

Які сьогодні іменини: Віктор, Антон, Гліб, Анатолій, Василь, Олександр, Валентин, Андрій, Федір, Уляна, Юлія.

19 липня народилися:

1852 рік — український методист-новатор і теоретик педагогіки, заступник голови УЦР, міністр освіти в уряді гетьмана П. Скоропадського Володимир Науменко;

1876 рік — український громадсько-політичний діяч, голова Ради Міністрів УНР Володимир Чехівський;

1892 рік — український історик і публіцист, дипломат, видавець першого у Франції підручника української мови Ілько Борщак;

1929 рік — українська художниця Зубченко Галина;

1940 рік — український радянський футболіст і тренер Віктор Носов;

1971 рік — український боксер і політик Віталій Кличко;

1976 рік — український футболіст Олександр Радченко;

1983 рік — українська балерина, прима Берлінського державного балету і запрошена зірка Королівського театру Ковент-Гарден у Лондоні Яна Саленко.

Погода на 19 липня

19 липня в Києві похмура погода, другу половину дня йтиме дрібний дощ. У Львові хмарно цілий день, без опадів. У Харкові похмуро, без опадів. В Одесі ясно до другої половини дня, без опадів.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +14 вночі. У Львові +24 вдень та +11 вночі. У Харкові +23 вдень та +13 вночі. В Одесі +27 вдень та +17 вночі.