19 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

19 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Якщо на Павла випадав сніг, це віщувало снігову зиму.

Який сьогодні день

У п'ятницю, 19 листопада, в світі відзначають Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, Всесвітній день запобігання насильству над дітьми, Всесвітній день туалету, Міжнародний день відмови від паління, Міжнародний день філософії та Міжнародний день чоловіків.

В Україні цього дня мсвяткують День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника, у Князівстві Монако - День князя.

Пам'ятні дати 19 листопада

1891 — У Німецькій імперії продали першу іграшкову залізницю.

1916 — імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.

1919 — Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй.

1921 — створено Укрмет — центральну метеорологічну службу України. День працівників гідрометеорологічної служби України.

1969 — бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.

Бразильський футболіст Пеле / metro.co.uk

Церковне свято сьогодні 19 листопада

19 листопада вшановується пам'ять святителя Павла Сповідника, який був єпископом у Малій Азії. Тоді іконоборці вели запеклу боротьбу проти християнських святинь. Виступивши на захист віри, Павло, а разом із ним святий Феофілакт, зазнав переслідувань і гонінь.

Павло Сповідник особливо шанується нарівні з двома іншими святими в цьому лику — Василем Сповідником та Максимом Сповідником. До святих, які прославлялися в лику сповідника, зараховувалися ті, хто відкрито сповідував християнську віру під час гонінь, і сам був гнаний, але не зазнав мученицької смерті.

15 листопада День преподобного Маркіана Кірського / Pexels

Що не можна робити цього дня

Не вирушайте в далеку дорогу, краще проведіть цей день вдома з друзями та близькими.

Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.

Прикмети на 19 листопада

Льодоставом Павла прозвали тому, що вважали: у його день воду в річках та озерах сковує льодом. У зв'язку з цим селяни починали готуватися до підлідного лову — діставали снасті, оглядали їх, лагодили, якщо потрібно. По льоду на річках судили про майбутній урожай: "Якщо крига купами — то й хліба будуть купи. Якщо гладко, то й хліба буде гладко".

Якщо на Павла випадав сніг, це віщувало снігову зиму. Безвітряна погода говорила про те, що треба чекати на швидкі морози.

Лід промерзає купою на річці – в наступному році хліба буде багато.

Корова дає багато молока – можна сподіватися на хороші надої навіть взимку.

Здається, що зірки знаходяться далі, ніж зазвичай – прикмета, що буде снігопад.

Гуси купаються у воді – очікуй відлиги.

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Іменини 19 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 19 листопада, святкують: Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гаврило, Данило, Ілля, Костянтин, Микита, Микола, Ніна, Олександра, Павло, Серафима.

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