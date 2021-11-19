19 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Якщо на Павла випадав сніг, це віщувало снігову зиму.
Який сьогодні день
У п'ятницю, 19 листопада, в світі відзначають Всесвітній день пам'яті жертв дорожньо-транспортних пригод, Всесвітній день запобігання насильству над дітьми, Всесвітній день туалету, Міжнародний день відмови від паління, Міжнародний день філософії та Міжнародний день чоловіків.
В Україні цього дня мсвяткують День працівників гідрометеорологічної служби та День скловиробника, у Князівстві Монако - День князя.
Пам'ятні дати 19 листопада
- 1891 — У Німецькій імперії продали першу іграшкову залізницю.
- 1916 — імператор Австро-Угорщини Франц Йосиф I надав автономію Східній Галичині.
- 1919 — Сенат США проголосував проти ратифікації Версальського мирного договору, внаслідок чого США вимушені були вийти з Ліги Націй.
- 1921 — створено Укрмет — центральну метеорологічну службу України. День працівників гідрометеорологічної служби України.
- 1969 — бразильський футболіст Пеле забив свій 1000-й гол на своєму 909-му матчі.
Церковне свято сьогодні 19 листопада
19 листопада вшановується пам'ять святителя Павла Сповідника, який був єпископом у Малій Азії. Тоді іконоборці вели запеклу боротьбу проти християнських святинь. Виступивши на захист віри, Павло, а разом із ним святий Феофілакт, зазнав переслідувань і гонінь.
Павло Сповідник особливо шанується нарівні з двома іншими святими в цьому лику — Василем Сповідником та Максимом Сповідником. До святих, які прославлялися в лику сповідника, зараховувалися ті, хто відкрито сповідував християнську віру під час гонінь, і сам був гнаний, але не зазнав мученицької смерті.
Що не можна робити цього дня
- Не вирушайте в далеку дорогу, краще проведіть цей день вдома з друзями та близькими.
- Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.
Прикмети на 19 листопада
Льодоставом Павла прозвали тому, що вважали: у його день воду в річках та озерах сковує льодом. У зв'язку з цим селяни починали готуватися до підлідного лову — діставали снасті, оглядали їх, лагодили, якщо потрібно. По льоду на річках судили про майбутній урожай: "Якщо крига купами — то й хліба будуть купи. Якщо гладко, то й хліба буде гладко".
Якщо на Павла випадав сніг, це віщувало снігову зиму. Безвітряна погода говорила про те, що треба чекати на швидкі морози.
- Лід промерзає купою на річці – в наступному році хліба буде багато.
- Корова дає багато молока – можна сподіватися на хороші надої навіть взимку.
- Здається, що зірки знаходяться далі, ніж зазвичай – прикмета, що буде снігопад.
- Гуси купаються у воді – очікуй відлиги.
Іменини 19 листопада
День ангела (іменини) сьогодні, 19 листопада, святкують: Анатолій, Арсеній, Василь, Віктор, Гаврило, Данило, Ілля, Костянтин, Микита, Микола, Ніна, Олександра, Павло, Серафима.
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