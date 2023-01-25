"Я втрачаю час": 19-річна дівчина, яка залишилися без ока від удару РФ по Дніпру, просить про допомогу

Дівчині відмовили у безкоштовному лікуванні та протезуванні видаленого ока у Польщі.

19-річна Анна Котова, яка внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі отримала важкі поранення, збирає кошти на протезування видаленого ока.

Про це вона повідомила в Іnstagram.

Дівчині відмовили у безкоштовному лікуванні та протезуванні видаленого ока у Польщі. Наразі вона перебуває у лікарні Львова.

"Незабаром мене чекає планова операція з видалення уламків скла з тіла, обличчя та встановлення пластини у черепі. Стосовно протезування ока, лікарі радять звернутися за кордон до клінік у приватному порядку або до інституту очних хвороб в Одесі, проте перебувати у черзі на безкоштовну операцію у мене не має часу, бо для встановлення штучного ока існує певний час, який зараз я втрачаю", – повідомила Котова.

Дівчина просить усіх небайдужих людей допомогти їй у проходженні лікування та реабілітації.

"Дуже хочеться жити як раніше, до влучення російської ракети у мій будинок", – підсумувала Анна.

Нагадаємо, що у день атаки РФ 14 січня Анна Котова святкувала своє 19-річчя. Сама Анна родом з Луганської області.

Під час масованого ракетного удару 14 січня одна з російських ракет влучила в багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок атаки загинули 45 людей. Серед них – три дитини.

Не встигла Україна оговтатися від важкої втрати у Дніпрі, як країну сколихнуло нове горе. У Броварах під Києвом впав вертоліт. Всього загинуло 14 людей, з них одна дитина.

Серед жертв – керівництво МВС України: міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євген Єнін.