19-річна зрадниця "полювала" на ТЕЦ та потяги: шокувальні подробиці затримання агентки РФ

У Києві затримано 19-річну дівчину за підозрою у шпигунстві за об’єктами теплогенерації та силами оборони.

Про це повідомила Київська обласна прокуратура у Facebook.

«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури, викрито та затримано 19-річну жительку Рівненської області, яку підозрюють у державній зраді в умовах воєнного стану. За даними слідства, дівчину завербували представники спецслужб рф у грудні минулого року. Вона переїхала до Києва та шукала „легкий заробіток“ у Telegram-каналах, де й потрапила в поле зору ворога», — йдеться у повыдомленні.

Слідство встановило, що підозрювана збирала та передавала інформацію про:

• наслідки ракетно-дронових ударів по об’єктах теплогенерації у Києві;

• логістику Сил оборони, зокрема рух вантажних і пасажирських потягів на Одещині;

• переміщення військової техніки та особового складу ЗСУ на Чернігівщині.

Зокрема, перебуваючи у Києві, вона фіксувала на відео пошкоджені об’єкти теплопостачання та надсилала ці матеріали ворогу для коригування подальших атак.

Під час перебування в Одеській області підозрювана передавала відео про напрямки руху поїздів. Для цього вона використовувала спеціальні застосунки, які забезпечували віддалений доступ ворога до її телефону та можливість перегляду відео в режимі реального часу.

Надалі вона вирушила до Чернігівської області, де орендувала житло та облаштувала місце спостереження за маршрутом, яким пересуваються українські військові та техніка. Протягом кількох днів дівчина здійснювала зйомку та передавала матеріали представникам держави-агресора.

Правоохоронці затримали підозрювану на гарячому в орендованій квартирі в порядку ст. 208 КПК України.

Під час обшуку вилучено мобільний телефон із доказами листування з представниками РФ, а також демонтовано пристрій, який використовувався для прихованого спостереження.

Дівчині повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав їй запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини дівчини в суді їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

