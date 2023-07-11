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19-річний брат створював та поширював у Мережі порнографію за участю молодшої сестри

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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19-річний брат створював та поширював у Мережі порнографію за участю молодшої сестри

Кіберполіція затримала 19-річного хлопця, який створював та поширював порнографію за участю молодшої сестри / Фото: Unsplash

У молодика вдома правоохоронці знайшли два мобільні телефони і два ноутбуки.

Кіберполіція затримала 19-річного чоловіка, який створював та поширював дитячу порнографію за участю молодшої сестри. Дівчинці - 11 років. Йому загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі.

Про це йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ.

"Кіберполіцейські під час моніторингу інтернет-мережі виявили контент щодо сексуальної експлуатації дитини. У подальшому правопорушника ідентифікували співробітники кіберполіції спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції. За місцем проживання фігуранта правоохоронці провели обшуки, вилучено два мобільні телефони і два ноутбуки", - сказано у повідомленні. 

Після створенняя порнографічного контенту розповсюджував його на форумах анонімного сегменту мережі Інтернет. Підготовлені молодиком відеофайли відправили для проведення експертизи в ДНДЕКЦ МВС України, яка підтвердила, що створений контент є дитячою порнографією.

Кіберполіція затримала 19-річного хлопця, який створював та поширював порнографію за участю молодшої сестри / © МВС
Кіберполіція затримала 19-річного хлопця, який створював та поширював порнографію за участю молодшої сестри / Фото: МВС

Хлопця затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У рамках розслідування кримінального провадження ч. 3 ст. 301-1 (Одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження) Кримінального кодексу України, проводяться всі необхідні слідчі дії. 

Нагадаємо, у Києві взято під варту у залі суду журналіста, який запрошував підлітків додому та вчиняв секс-насильство.

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Дата публікації
Перегляди
1509
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