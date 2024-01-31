19-річного студента денної форми мобілізували: суд 1,5 року розглядав справу – яке рішення

19-річного хлопця, якого у березні 2022 року представники ТЦК забрали просто з вокзалу в Ужгороді, визнали незаконно мобілізованим.

Про це розповів адвокат Роман Лихачов, передає Українська Гельсінськ спілка з прав людини.

19-річний Володимир Дядюх (ім’я змінене) навчався на денній формі в одному з харківських університетів.

У березні 2022 року, Володимир евакуював з Харкова до Ужгорода свою маму. На вокзалі хлопця зустріли представники поліції та ТЦК, які супроводили його до військкомату. Дорогою Володимир розповів їм про те, що він навчається в університеті на денній формі та показав свій студентський квиток.

Проте ТЦК вніс хлопця до списку військовозобов’язаних і направив до військової частини. Командир військової частини, своєю чергою, зарахував Володимира до особового складу і призначив кулеметником.

"Йому спочатку в ТЦК сказали, що він може надати військовій частині документи, які підтверджують його статус студента, й що після цього його звільнять. Володимира ж мобілізували за один день і формально навіть документів про проходження ВЛК не надали. Але такої підстави для звільнення з військової частини, як навчання, немає. Тобто йому одразу сказали неправду", – стверджує адвокат Лихачов.

Суд затягнувся на півтора роки. Серед відповідачів справи були і Ужгородський РТЦК, і військова частина, до якої призвали Володимира. За весь час відбулося шість засідань.

"Проблема законодавства ще в тому, що коли незаконно мобілізують осіб, які мають право на відстрочку, військова частина не може їх самостійно звільнити, навіть якщо бачить порушення з боку ТЦК. Їхнє звільнення може відбутися тільки у судовому порядку. Тобто людина повинна йти до суду і доказувати, що дії ТЦК незаконні. Цей процес, як у випадку Володимира, може затягнутися", – говорить адвокат.

За його словами, подібні дії або бездіяльність можуть призвести до смерті людини на фронті за час, коли справа розглядається у суді.

До свого звільнення Володимир прослужив півтора року, воював кулеметником. За цей час хлопця відрахували з навчального закладу. За рішенням суду, хлопця виключили зі списків особового складу та звільнили з військової служби. Суд задовольнив позов частково та постановив виплатити компенсацію у розмірі 50 тисяч гривень.

Наразі хлопець планує поновитися в університеті і закінчити навчання. У 21 рік він має посвідчення учасника бойових дій.

Раніше ТСН.ua зібрав основні положення нової версії законопроєкту про мобілізацію, який Кабмін вніс до ВР.

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