19 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

19 серпня 2022 року – п’ятниця. 177-й день війни Росії проти України. 231-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

19 серпня - День пасічника України. Саме в цей час бджолярі починають підготовлення вуликів до зими. А ще день співпадає з Яблучним Спасом, коли в храмах освячують яблука та мед. Свято було запроваджене президентом Леонідом Кучмою 1997 року.

А ще 19 серпня - Всесвітній день гуманітарної допомоги. Свято було створене за ініціативою ООН та за участі Всесвітньої організації охорони здоров'я. День створили в пам'ять Спеціального генсека ООН Сержіу ді Меллу, який разом зі своїми колегами перебував у штаб-квартирі організації під час бомбардування Ірака і загинув там.

Також 19 серпня - Всесвітній день орангутанга. У перекладі з малайзійської слово "орангутанг" означає "лісова людина". Вони мешкають лише на островах Борнео та Суматра в Азії та є єдиними людиноподібними мавпами.

19 серпня - Всесвітній день фотографії. Свято заснували 19 серпня 2009 року за ініціативою австралійського фотографа Корскі Ара. Вперше його відсвяткували 2010 року. Дату обрали не випадково, адже майже 200 років тому в технічному прогресі відбувся новий прорив, коли Луї Дагер винайшов та запатентував засіб для отримання дагеротипних відбитків.

А ще 19 серпня - День міста Коломия. Це чудове місто розташоване в Івано-Франківській області, воно славиться своєю цікавою архітектурою та культурою. А ще - це одне з найстаровинніших міст України. Його історія почалася понад семи століть тому.

Також 19 серпня - Міжнародний день банта. Такий модний аксесуар здатний прикрасити зачіску, вечірку, сувенір або сукню. Протягом століть він змінював своє форму та дизайн. Цікаво, що раніше банти носили чоловіки.

19 серпня - День поштової марки. У XX столітті захоплення колекціонуванням поштових марок охопило багатьох людей з різних куточків світу. Свято було створене Міжнародною філателістичною федерацією 1936 року.

19 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

Яке сьогодні свято в церковному календарі - Преображення Господнє / Фото: pixabay.com

19 серпня в церковному календарі – Преображення Господнє. Це визначне християнське свято, яке почали святкувати ще в IV столітті. в Церкві воно вважається одним з найважливіших після Дванадесятих свят. Преображення Ісуса Христа згадує ті сторінки з життя Сина Божого, коли він разом з трьома учнями (Яковом, Іваном та Петром) пішов на гору Фавор. Там після довгої молитви його постать преобразилася та почала світитися. Цю мить побачили і його учні.

Пам’ятні дати 19 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 19 серпня:

1722 рік — наказний гетьман Павло Полуботок видає універсал, який забороняє зловживання світських і духовних можновладців та передбачає реформу судочинства;

1839 рік — уряд Королівства Франція проголошує дареготипію "подарунком світу", завдяки чому фотографія стає загальнодоступною технологією;

1914 рік — створюють керівний орган Українських Січових Стрільців — Українську бойову управу;

1919 рік — 1-й корпус Української Галицької Армії, ведучи наступ на Київ, здобуває Бердичів;

1920 рік — 6-та стрілецька дивізія полковника Марка Безручка після численних сутичок з частинами 1-ї кінної армії Будьонного відходить до Замостя і займає там оборону;

1943 рік — Президент США Ф. Рузвельт і прем'єр-міністр Великої Британії В. Черчилль підписують таємну угоду про співробітництво у створенні атомної бомби;

1960 рік — здійснюють перший політ у космос живих істот;

1989 рік — парафія святих Петра і Павла у Львові (настоятелем був — о. Володимир Ярема) першою виходить з підпорядкування Російської Православної Церкви й оголосила себе частиною УАПЦ;

1989 рік — у Хмельницькому відкривають пам'ятний знак, що увічнює пам'ять жертв репресій 1930—1940-х і початку 1950-х років;

1990 рік — НДР приймає конституцію ФРН;

1991 рік — Леонід Кравчук, Голова Верховної Ради УРСР, о 16:00 год. у виступі по українському телебаченні закликає українських громадян зберігати спокій і підкреслює, що надзвичайний стан Української РСР не стосується;

1992 рік — в Києві починає роботу I Всесвітній форум українців.

19 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 19 серпня називають Яблучний Спас. До цього часу вже достигають яблука, які обов'язково освячують в церкві. Наші предки вірили, що до цього часу молоді яблука не можна їсти. Часто в день Яблучного Спасу проводять ярмарки.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 серпня

Які сьогодні іменини: Макар, Архип, Михайло, Феоктист, Спасій, Христина, Нонна.

19 серпня народилися:

1871 рік — один з братів Райтів, співвинахідник аероплану Орвелл Райт;

1928 рік — актор львівського драматичного театру імені Марії Заньковецької, народний артист України Борис Мірус.

Погода на 19 серпня

19 серпня в Києві ясно, без опадів. У Львові ясна погода, опадів не передбачається. У Харкові похмуро, ввечері дощ. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +20 вночі. У Львові +28 вдень та +18 вночі. У Харкові +29 вдень та +20 вночі. В Одесі +29 вдень та +21 вночі.