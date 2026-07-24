19 тисяч ремонтів без відключення світла: ДТЕК розвиває технологію ремонтів для підтримки надійності мереж

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Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«Оператори систем розподілу ДТЕК Мережі продовжують безперервно застосовувати технологію виконання робіт без відключення електроенергії. У першому півріччі 2026 року енергетики виконали 18,7 тисяч таких робіт на розподільчих повітряних лініях. Це становить 59,7% від усіх робіт на повітряних лініях 0,4 кВ», — йдеться в ньому.

Зазначається, що технологія дозволяє ремонтувати та обслуговувати мережі без знеструмлення клієнтів. Для цього енергетики використовують спеціальний захисний одяг, діелектричні рукавички, ізольований інструмент та інше спеціалізоване обладнання, а роботи виконуються за суворими стандартами безпеки.

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Зокрема, продовж першого півріччя такі ремонти проводилися у Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Без відключення електроенергії енергетик замінювали ізолятори та арматуру, усували пошкодження проводів, обрізали гілки поблизу ліній електропередачі й виконували інші планові роботи.

«Попри те, що повномасштабна війна триває вже п’ятий рік і всі ресурси зосереджені на відновленні мереж після ворожих атак, ми продовжуємо розвивати технологію, що дозволяє виконувати ремонти без відключення клієнтів від електропостачання, — наразі це 59,7% від усіх робіт на повітряних лініях 0,4 кВ. Ми прагнемо зробити такі роботи звичною практикою там, де це технічно можливо та безпечно для енергетиків», — зазначила генеральна директорка ДТЕК Мережі Аліна Бондаренко.

В ДТЕК додали, що наразі ремонти без відключення електроенергії виконуються на лініях низької напруги, які забезпечують електропостачання житлових будинків. На мережах вищої напруги застосування цієї технології часто обмежене вимогами безпеки.

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