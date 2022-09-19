19 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

19 вересня 2022 року – понеділок. 208-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 103 дні. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

19 вересня - День народження смайла. Смайли доповнюють історію спілкування в мережі інтернет. Вони передають різні емоції: радість, здивованість, співчуття тощо. Смайл з'явився в США 1963 року. Відомий художник Харві Белл намалював усміхнене обличчя, яке відразу стало візитною карточкою страхової компанії. А перший смайл в інтернеті з'явився 1982 року. Створив його Скотт Фалман.

Також 19 вересня - Тиждень приручення тварин, яких складно приручити. Щоб приручити чотириногого товариша, потрібно прикласти чимало зусиль, витримки та часу. Ще первісні люди почали одомашнення диких тварин.

А ще 19 вересня - Міжнародний піратський день. Свято з'явилося в штаті Орегон, США. Жартівливе свято було придумане 1995 року Макром Саммерсом та його найкращим другом Джоном Бауром, коли вони грали в ракетбол в місті Олбані та використали піратський сленг.

Яке сьогодні, 19 вересня, церковне свято

19 вересня - Михайлове чудо / Фото: commons.wikimedia.org

19 вересня в церковному календарі – Михайлове чудо. В сучасній Туреччині в IV столітті жив Архип, у якого була хвора дочка. Він довго молився про її здоров'я. Одного разу йому явився архангел Михаїл, який показав йому, де тече цілюще джерело. На честь цього Архип побудував храм. Однак, язичники вирішили його зруйнувати і направили на будівлю гірські потоки. Тут знову з'явився архангел і спас храм.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 вересня

Які сьогодні іменини: Давид, Архип, Кирило, Михайло, Макар.

Талісманом людини, народженої 19 вересня є геліотроп. Камінь, який високо цінується колекціонерами. Здавна вважалося, що він має цілющі та магічні властивості, може позитивно впливати на свого господаря.

В цей день народилися:

1782 рік — харківський поет-сатирик Яким Нахімов;

1858 рік — український письменник Адріан Кащенко;

1942 рік — український композитор, голова Національної спілки композиторів України Євген Станкович;

1959 рік — український актор кіно й телебачення, комік Віктор Андрієнко;

1960 рік — провідна українська письменниця, поетеса, есеїстка і публічна інтелектуалка Оксана Забужко;

1962 рік — український націоналіст, військовик, учасник організацій СНУМ, УНА, УНСО Олександр Музичко;

1977 рік — український гімнаст, олімпійський чемпіон і срібний призер Олімпійських ігор Валерій Гончаров;

1990 рік — українська біатлоністка, чемпіонка Олімпійських ігор Юлія Джима.

Що не можна робити в цей день

Не слід брехати.

Не рекомендується працювати весь день, особливо в городі.

Забороняється викидати залишки їжі зі столу.

Не можна працювати з тістом.

Народні прикмети і традиції на 19 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: ввечері сині хмари - скоро зміниться погода;

вранці туман - чекайте на потепління;

іній вранці з'являється на деревах - буде сніжна зима;

вдень тепла погода - зима прийде пізно.

В народі 19 вересня називали Михайлів день. До архангела Михаїла в Київській Русі ставилися з особливою повагою. А тому намагалися не працювати фізично. З цього дня вже починалися перші заморозки.

Погода на сьогодні, 19 вересня

Сьогодні, 19 вересня, в Києві похмура погода до вечора, вночі дрібний дощ, який закінчиться до ранку. У Львові хмарна погода, з середини дня дрібний дощ. У Харкові хмарно, без опадів. В Одесі вранці ясно, але з середини дня небо затягнеться хмарами, без опадів.

Температура повітря в Києві +15 вдень та +11 вночі. У Львові +11 вдень та +7 вночі. У Харкові +16 вдень та +10 вночі. В Одесі +20 вдень та +13 вночі.

Пам’ятні дати 19 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 вересня: