19 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Від цього дня могли починатися перші морози.
Який сьогодні день
У недилю, 19 вересня, в світі відзначають День народження смайлика та Міжнародний день наслідування піратам.
У Чилі цього дня святкують День армії, у Колумбії - День дружби і любові, у Непалі - День Конституції, у Молдові - День працівника цивільної авіації.
Пам'ятні дати 19 вересня
- 1648 — в Квебеці Жаком Бойдоном (Jaceques Boisdon) відкрита перша в Канаді таверна
- 1841 — збудована перша міжнародна залізниця (Страсбург-Базель)
- 1864 — в США запатентовані відкидні сидіння в автомобілях
- 1888 — в бельгійському курорті Спа відбувся перший в історії конкурс краси. Переможницею була визнана 18-літня креолка з Гваделупи Берта Сукаре.
- 1891 — до Канади (Монреаль) прибули перші українські поселенці.
- 1985 — землетрус в Мехіко, в результаті підземних поштовхів силою 8,1 балів за шкалою Ріхтера загинули близько 9000 чоловік, десятки будівель були повністю зруйновані.
Церковне свято сьогодні 19 вересня
19 вересня православні віряни вшановують архангела Михаїла - одного з найбільш шанованих біблійних персонажів. Слово "архангел" означає "старший посланник", а його ім'я буквально перекладається як "Хто як Бог". У православ'ї архангел Михайло іменується архистратигом і шанується як глава святого воїнства ангелів, що стоять на сторожі закону Божого. Таким чином, його вважають покровителем і соратником християн, які виступають проти сил зла. Також Михайла називають захисником душ померлих, оскільки саме він переніс на небо душі Авраама і Богородиці. Він же, за повір'ям, охороняє врата раю.
До архангела Михаїла було заведено звертатися з молитвами про зцілення від усіляких недуг. Це пов'язано з шануванням архангела як переможця злих духів, яких вважали джерелом хвороб. Іменем святого Михайла нерідко називали цілющі джерела.
Що не можна робити цього дня
- Суворо заборонено працювати
- В жодному разі не можна ні з ким лаятися
- Не можна сильно наїдатися
- Не варто давати гроші в борг
Прикмети на 19 вересня
В народі це свято називається "Михайлове Чудо". Цього дня намагалися не працювати, адже могло статися лихо. Від Михайла починали справляти храмові свята та варити питний мед («медовуху» – ред.) і влаштовувати «кануни», тобто громадський продаж медівки.
Цього дня влаштовували мирські братчини - сходки, на яких вирішували різноманітні сімейні та сусідські справи. Після розмов, які нерідко переходили в суперечки і сварки, влаштовували бенкети, для яких кожен приносив свою страву. За столом зазвичай відбувалися примирення і братання. Всього на рік траплялося дві великі братчини - Михайлівська та Микільська (19 грудня).
Цього дня звертали увагу на погоду. Починалися перші морози. Якщо після Михайлівських морозів на деревах з'являвся іній, потрібно було чекати рясного снігу взимку.
- Якщо листя з осики падає "обличчям" вгору - до студеної зими, якщо "виворотом" - до теплої.
- Погода на Михайлове Чудо тепла – осінь буде довга.
- Якщо на Михайлове Чудо на деревах іній – зима буде сніжною.
Іменини 19 вересня
День ангела (іменини) сьогодні, 19 вересня, святкують: Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Текля.
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