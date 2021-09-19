19 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

19 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Від цього дня могли починатися перші морози.

Який сьогодні день

У недилю, 19 вересня, в світі відзначають День народження смайлика та Міжнародний день наслідування піратам.

У Чилі цього дня святкують День армії, у Колумбії - День дружби і любові, у Непалі - День Конституції, у Молдові - День працівника цивільної авіації.

Пам'ятні дати 19 вересня

1648 — в Квебеці Жаком Бойдоном (Jaceques Boisdon) відкрита перша в Канаді таверна

1841 — збудована перша міжнародна залізниця (Страсбург-Базель)

1864 — в США запатентовані відкидні сидіння в автомобілях

1888 — в бельгійському курорті Спа відбувся перший в історії конкурс краси. Переможницею була визнана 18-літня креолка з Гваделупи Берта Сукаре.

1891 — до Канади (Монреаль) прибули перші українські поселенці.

1985 — землетрус в Мехіко, в результаті підземних поштовхів силою 8,1 балів за шкалою Ріхтера загинули близько 9000 чоловік, десятки будівель були повністю зруйновані.

Церковне свято сьогодні 19 вересня

19 вересня православні віряни вшановують архангела Михаїла - одного з найбільш шанованих біблійних персонажів. Слово "архангел" означає "старший посланник", а його ім'я буквально перекладається як "Хто як Бог". У православ'ї архангел Михайло іменується архистратигом і шанується як глава святого воїнства ангелів, що стоять на сторожі закону Божого. Таким чином, його вважають покровителем і соратником християн, які виступають проти сил зла. Також Михайла називають захисником душ померлих, оскільки саме він переніс на небо душі Авраама і Богородиці. Він же, за повір'ям, охороняє врата раю.

До архангела Михаїла було заведено звертатися з молитвами про зцілення від усіляких недуг. Це пов'язано з шануванням архангела як переможця злих духів, яких вважали джерелом хвороб. Іменем святого Михайла нерідко називали цілющі джерела.

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Що не можна робити цього дня​​​

Суворо заборонено працювати

В жодному разі не можна ні з ким лаятися

Не можна сильно наїдатися

Не варто давати гроші в борг

Прикмети на 19 вересня

В народі це свято називається "Михайлове Чудо". Цього дня намагалися не працювати, адже могло статися лихо. Від Михайла починали справляти храмові свята та варити питний мед («медовуху» – ред.) і влаштовувати «кануни», тобто громадський продаж медівки.

Цього дня влаштовували мирські братчини - сходки, на яких вирішували різноманітні сімейні та сусідські справи. Після розмов, які нерідко переходили в суперечки і сварки, влаштовували бенкети, для яких кожен приносив свою страву. За столом зазвичай відбувалися примирення і братання. Всього на рік траплялося дві великі братчини - Михайлівська та Микільська (19 грудня).

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Цього дня звертали увагу на погоду. Починалися перші морози. Якщо після Михайлівських морозів на деревах з'являвся іній, потрібно було чекати рясного снігу взимку.

Якщо листя з осики падає "обличчям" вгору - до студеної зими, якщо "виворотом" - до теплої.

Погода на Михайлове Чудо тепла – осінь буде довга.

Якщо на Михайлове Чудо на деревах іній – зима буде сніжною.

Іменини 19 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 19 вересня, святкують: Андрій, Всеволод, Давид, Денис, Дмитро, Іван, Кирило, Костянтин, Макар, Михайло, Текля.

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