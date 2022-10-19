19 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

19 жовтня 2022 року – середа. 240-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 73 дні. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

19 жовтня - День "Оцініть своє життя". Свято було створене для того, щоб спонукати людей перевірити, що відбувається в їхньому житті, щоб змінити його не краще. Під час оцінювання можна побачити, що вам не подобається те, де ви перебуваєте, виявити потребу рухатися до змін.

Також 19 жовтня - Всесвітній день дитячої кістки і суглобів (World Pediatric Bone and Joint Day). Будь-яке порушення опорно-рухового апарату - це захворювання, які вражають суглоби, кістки, м'язи та зв'язки. На жаль, такі хвороби серед дітей та підлітків стають все поширенішими. Всі вони впливають на рухливість. А тому важливою метою цього дня є показати, як ожиріння впливає на роботу кісток та суглобів, розповісти про основні симптоми хвороб та їхнє лікування.

А ще 19 жовтня - Міжнародний день джину з тоніком (International Gin and Tonic Day). Джин з тоніком - найпопулярніший коктейль у світі. Його почали святкувати порівняно недавно - 2010 року. Це один з найпростіших у приготуванні напоїв. Цікаво, що ідея змішувати гіркий тонік з ароматним джином прийшла в голову британцям у XVIII столітті, коли вони воювали на території Індії. В ті часи солдати лікували гірким напоєм малярію. Щоб його було приємніше пити, почали змішувати тонік з джином. Тоді він коштував копійки і вважався напоєм бідняків.

Яке сьогодні, 19 жовтня, церковне свято

19 жовтня - день пам'яті апостола Фоми / Фото: commons.wikimedia.org

19 жовтня в церковному календарі – день пам'яті апостола Фоми. Він відомий як Фома Невіруючий. Спочатку, зі слів Іоанна Златоуста, він видавався найслабшим в своїй вірі в порівнянні з іншими учнями Христа. Але згодом став тим, хто гаряче сповідував християнство і ніс Слово Боже. До Фоми зазвичай звертаються у важкі періоди життя, коли переживають проблеми та відчувають відчай.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 19 жовтня

Які сьогодні іменини: Макар, Фома, Вероніка.

Талісманом людини, народженої 19 жовтня є аметист. Його називають каменем духовної чистоти. В християнській традиції він вважався каменем апостола Матвія, а в Київській Русі - архієрейським каменем. Аметист відрізняється фіолетовим кольором. В перекладі з грецької його назва означає "не бути п'яним".

В цей день народилися:

1898 рік — український кобзар Петро Гузь;

1854 рік — український художник, пейзажист Сергій Васильківський;

1915 рік — український археолог Ігор Свєшніков;

1926 рік — український, канадський і швейцарський економіст Богдан Гаврилишин;

1937 рік — заслужений художник України, лауреат Шевченківської премії Безніско Євген Іванович;

1988 рік — український письменник, чорнобильський нелегал, дослідник Чорнобильської зони Маркіян Камиш;

1992 рік —український гімнаст, багаторазовий призер чемпіонатів та Універсіад, Бронзовий призер Олімпійських ігор 2012 Ігор Радівілов.

Що не можна робити в цей день

Якщо вас просять, то не можна відмовляти у хлібі.

Не варто заохочувати лінощі, посиденьки та пусті балачки.

Не обманюйте своїх рідних.

Народні прикмети і традиції на 19 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: безвітряна погода - скоро буде холодно;

ворони збираються в зграї - чекайте на негоду;

випав сухий сніг - наступного літа буде гарний врожай;

дим стоїть стовпом до сонячної погоди, а якщо стелиться - чекайте на дощ;

ранок похмурий і туманний - день буде погожим;

земля вкрилася снігом, в другій половині листопада вже почнеться зима.

В народі 19 жовтня називали Фома Невіруючий. Вірили, що сни, побачені в ніч проти 19 жовтня, обов'язково покажуть, куди рухатися в майбутньому.

Погода на сьогодні, 19 жовтня

Сьогодні, 19 жовтня, в Києві похмура погода до вечора, вранці сильний дощ, який до вечора повинен скінчитися. У Львові хмарно, вранці розпочнеться дощ і йтиме до середини дня, ввечері знову дощ, але слабший. У Харкові похмуро, ввечері може розпочатися дощ. В Одесі хмарно з проясненнями, без опадів.

Температура повітря в Києві +15 вдень та +10 вночі. У Львові +13 вдень та +8 вночі. У Харкові +14 вдень та +7 вночі. В Одесі +19 вдень та +9 вночі.

Пам’ятні дати 19 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 19 жовтня: