19 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня за традиціями підводяться підсумки року, підраховується урожай і розподіляються запаси на зиму, а після влаштовуються посиденьки в сімейному колі.

Який сьогодні день

У вівторок, 19 жовтня, у світі відзначають Міжнародний день кредитних спілок. В Ніуе цього дня святкують День Конституції, в Албанії - День беатифікації матері Терези, у Вірменії - День ракетно-артилерійських військ, у Молдові - День юриста, у Канаді - Національний день обізнаності про псоріатичний артрит, у США - День боротьби з раком молочної залози.

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Пам'ятні дати 19 жовтня

1812 — Наполеон залишив Москву.

1943 — Альберт Шварц відкрив антибіотик стрептоміцин.

1947 — почалося (19-21 жовтня) масове (близько 150 тис. осіб) вивезення українців у Сибір.

1955 — радянські війська полишили територію Австрії.

1956 — СРСР і Японія підписали в Москві декларацію про припинення стану війни і відновлення дипломатичних стосунків.

Церковне свято сьогодні 19 жовтня

19 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого Фоми - одного з Дванадцяти апостолів. Фома жив в Галілеї і займався рибальством, поки не почув одного разу проповідь Христа, яка спонукала його залишити будинок і приєднатися до Ісуса в його мандрах. Незабаром він був обраний до числа найближчих учнів. За переказами, Фому прозвали "близнюком", оскільки зовні він був дуже схожий на Христа.

Один з біблійних епізодів, пов'язаних з Фомою, відомий, напевно, кожному - хоча б по номінальному прізвиську "Фома невіруючий", яким нагороджують людей, які сумніваються в чомусь. Згідно з Євангелієм від Іоанна, Фома не був присутній під час першого явища воскреслого Ісуса апостолам і не міг повірити в те, що сталося чудо. Фома повірив у воскресіння Христа, коли Спаситель явився йому і дозволив доторкнутися до своїх ран.

Що не можна робити цього дня​​​

Цього дня не можна сваритися

В Фомин день категорично не можна лінуватися, залежуватися в ліжку і даремно витрачати час — апостол не любить ледарів.

Дівчатам і жінкам цього дня суворо заборонено базікати даремно, краще присвятити час домашнім справам.

Також в день Фоми не можна було відмовляти в хлібній милостині нужденним — жадібність може спричинити за собою майбутній неврожай.

І обов’язково 19 жовтня потрібно віддати борги, якщо вони є, інакше фінансові проблеми можуть переслідувати весь рік.

Прикмети на 19 жовтня

Наші пращури день Фоми Невіруючого проводили святково. Цього дня за традиціями підводяться підсумки року, підраховується урожай і розподіляються запаси на зиму, а після влаштовуються посиденьки в сімейному колі. Якщо льохи були повні, люди йшли до церкви, щоб поставити свічку в подяку святому.

Господині цього дня готують соління, варять варення і компоти. Вважається, що якщо 19 жовтня заготовити багато запасів, то зимовий період пройде без проблем, так як апостол протегує запасливим людям.

Вважається, що від дня Фоми починаються сильні вітру і бурани, можливі й несподівані снігопади. В цей день побоювалися пробудження нечистої сили, що сіє хвороби. За допомогою осикового сучка в будинках проводили спеціальний обряд, що захищає від нападу злих духів і лихоманки.

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Якщо вечірня зоря яскраво-червоного кольору і тримається дуже довго, то очікується негода.

Побачили ворон, які збираються в зграї – гряде негода.

Стоїть ясна безвітряна погода – незабаром похолодає.

Іменини 19 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 19 жовтня, святкують: Дмитро, Іван, Макар, Никанор.

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