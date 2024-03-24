190 ракет, 140 "Шахедів" та 700 КАБів: Зеленський про наслідки пекельного тижня внаслідок обстрілів РФ

За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, росіяни застосували майже 190 ракет різних типів, майже 140 "шахедів" і 700 керованих авіабомб.
Увечері, 24 березня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.
Повітряні атаки РФ
Президент подякував українським захисникам неба – воїнам мобільних вогневих груп, нашої авіації, ППО Сухопутних військ, фахівцям РЕБ.
"Звичайно, наш повітряний щит потребує значного посилення. Ми працюємо над цим з усіма партнерами, чиї рішення можуть змінити характер цієї війни та убезпечити наші міста й села від терору. Але вже зараз принаймні частину ракет і більшість "шахедів" наші воїни збивають", – зазначив глава держави.
За його інформацією, за цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, росіяни застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "шахедів". І ще майже 700 керованих авіабомб.
"Жодного тижня ще не було за понад 2 роки цієї війни, коли б Росія утрималась від терору. І ми робимо все можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само – кожного тижня, кожного дня", – сказав Зеленський.
Відновлення після повітряних атак ворога
За словами президента, зараз у частині областей триває робота з відновлення після російських ударів у ніч на цю п’ятницю.
Зеленський визнав, що ситуація у Харкові дуже складна. Понад 200 тисяч абонентів – квартир і будинків – у місті Харкові та в одному з районів області залишилися без стабільного електропостачання, діють доволі жорсткі графіки щодо електрики. Тривають роботи для нормалізації ситуації.
В інших регіонах постачання електрики всім споживачам відновлено.
Міжнародні відносини
Президент назвав важливі рішення західних партнерів щодо допомоги України
- Євросоюз ухвалив рішення про Фонд допомоги Україні обсягом 5 мільярдів євро;
- Новий транш макрофіну від Євросоюзу – 4,5 мільярда євро.
- Рішення МВФ про новий транш розміром майже 900 мільйонів доларів;
- Канада виділяє 2 мільярди канадських доларів макрофіну, прямої бюджетної підтримки.
"Є хороші результати і щодо пакетів оборонної підтримки – є й отримані пакети, і оголошені нові. Це артилерія, дрони, бронетехніка. Також щойно я говорив із прем’єр-міністром Іспанії Санчесом. І щодо ППО для України – нам потрібно більше систем. Ми говорили й про нашу взаємодію з Іспанією на двосторонньому рівні та у європейських інституціях. Я вдячний Іспанії за незмінну підтримку та незмінну нашу спільну впевненість, що життя обов’язково має перемогти", – підсумував Зеленський.
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Ситуація дуже складна! Зеленський - про наслідки масованих обстрілів
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що російський терор зараз можливий лише тому, що ми не маємо достатньо сучасних систем ППО.
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