Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну вночі 30 листопада жовтня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

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У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, півночі та сходу.

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Реактивні БпЛА курсом на Одесу;

Дніпропетровщина: реактивні БпЛА курсом на Кам’янське;

Харківщина: реактивні БпЛА курсом на Балаклію.

Моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших регіонах України.

Раніше повідомлялося, що повітряні сили оприлюднили відео, на якому винищувач Mirage 2000 збиває реактивний безпілотник із бортової авіаційної гармати.

Ми раніше інформували, що шведські інженери представили систему, яка може самостійно атакувати швидкісні повітряні цілі та навіть повторювати атаку після промаху.

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