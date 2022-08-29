1xBet, що працює в Україні, відкрито підтримує армію Росії: 1% пораненим у “спецоперації героям”

Згідно з інформацією міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm, оператор азартних ігор 1xBet, який працює на росії під брендом 1хСтавка, відкрито підтримує армію російської федерації та допомагає їй фінансово.

Про це стало відомо з рекламних оголошень букмекера щодо футбольного матчу на російських сайтах.

Зокрема, в оголошеннях на російських сайтах riasamara.ru news.rin.ru sibfo.ru та irktorgne ws.ru про матч «Лех-Карабах» було зазначено, що «1% від усіх ставок 1xСтавка, зроблених з росії, піде на допомогу російським героям, які отримали поранення під час участі у спеціальній військовій операції в Україні».

Нагадаємо, 30 березня 2022 року КРАІЛ у розпал повномасштабної війни росії проти України видала ТОВ «Твоя беттингова компанія» дві ліцензії на роботу в Україні російської букмекерської контори 1xBet.

Після того, як за один тиждень понад 26 тисяч українців підписали петицію з вимогою анулювати ці ліцензії та заборонити діяльність 1xBet в Україні, президент Володимир Зеленський заявив, що не можна видавати ліцензії компаніям, які контролюються резидентами країни-агресора або пов'язані з ними. Після цього прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив Міністерству юстиції та Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей вирішити питання заборони роботи 1xBet в Україні.

Як повідомила 27 серпня прес-служба КРАІЛ на своїй сторінці у Facebook, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) не виявила підстав для анулювання ліцензії ТОВ «Твоя беттингова компанія» (ТБК) на роботу букмекера 1xBet, якому приписують російських власників.

«Станом на сьогодні КРАІЛ не отримала жодного підтверджуючого документа від компетентних органів державної влади щодо наявності зв'язків ТОВ „ТБК“ та власників бренду „1XBET“ з державою-агресором», — зазначають у Комісії.

Раніше Бюро економічної безпеки повідомило, що до КРАІЛу було направлено запит щодо отримання копії ліцензійних справ кількох компаній. На що посадові особи КРАІЛу повідомили про неможливість надання копій документів, що запитуються, посилаючись на заборони, встановлені відповідною Постановою КМУ.

А речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук закликав РНБО накласти санкції на російського букмекера 1xBet, який «прорвався» в Україну, отримавши ліцензії за допомогою пов'язаного з росіянами куратора грального бізнесу.