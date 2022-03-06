2 000 – 3 000 доларів за втечу: на Буковині затримали чоловіків, які допомагали незаконно перетинати кордон

Затримані обіцяли військовозобов’язаним громадянам України переправити їх через державний кордон.
Троє жителів селища Їжівці Чернівецької області організували схему незаконного перетину державного кордону України.
Вони пропонували військовозобов’язаним громадянам України за 2 000 – 3 000 доларів США з особи переправити їх через державний кордон поза пунктами пропуску.
Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.
За даними слідства, 24-річний житель села Їжівці Чернівецького району Чернівецької області, залучивши ще двох односельчан, налагодив злочинну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
"5 березня 2022 року організували перевезення 15 чоловіків віком від 18 до 56 років до села Банилів Підгірний. Звідти у пішому порядку повели їх до лінії розмежування державного кордону України та Республіки Румунія у селі Фальків Вижницького району, де були викриті військовослужбовцями Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання щодо обрання організатору незаконної схеми та його співучасникам запобіжних заходів у виді тримання під вартою.
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали 14 чоловіків, які хотіли виїхати за кордон.
Раніше повідомлялося, що на Волині затримали десантника з Білорусі, який не хотів воювати з Україною.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.