2 000 – 3 000 доларів за втечу: на Буковині затримали чоловіків, які допомагали незаконно перетинати кордон

2 000 – 3 000 доларів за втечу: на Буковині затримали чоловіків, які допомагали незаконно перетинати кордон

Затримані обіцяли військовозобов’язаним громадянам України переправити їх через державний кордон.

Троє жителів селища Їжівці Чернівецької області організували схему незаконного перетину державного кордону України.

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Вони пропонували військовозобов’язаним громадянам України за 2 000 – 3 000 доларів США з особи переправити їх через державний кордон поза пунктами пропуску.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної прокуратури.

За даними слідства, 24-річний житель села Їжівці Чернівецького району Чернівецької області, залучивши ще двох односельчан, налагодив злочинну схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

"5 березня 2022 року організували перевезення 15 чоловіків віком від 18 до 56 років до села Банилів Підгірний. Звідти у пішому порядку повели їх до лінії розмежування державного кордону України та Республіки Румунія у селі Фальків Вижницького району, де були викриті військовослужбовцями Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо обрання організатору незаконної схеми та його співучасникам запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали 14 чоловіків, які хотіли виїхати за кордон.

Раніше повідомлялося, що на Волині затримали десантника з Білорусі, який не хотів воювати з Україною.