Через російську атаку жителі Тернопільщини матимуть світло лише кілька годин на добу

На Тернопільщині критична ситуація з електропостачанням.
У Тернопільській області через атаку російських дронів були введені обмеження в електропостачанні.
Про це повідомляє АТ "Тернопільобленерго".
Сьогодні мешканці області матимуть електропостачання лише 2−3 години на добу. У зв'язку з обмеженнями компанія розробила графік відключення світла. Для забезпечення рівномірного розподілу енергоресурсів споживачі будуть отримувати електрику за чергами.
Нагадаємо, під час нічного удару по Тернополю російські безпілотники знищили об'єкт енергетичної інфраструктури. Подавання електроенергії вдалося частково відновити.
Читайте також: