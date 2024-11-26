Через російську атаку жителі Тернопільщини матимуть світло лише кілька годин на добу

На Тернопільщині критична ситуація з електропостачанням.

У Тернопільській області через атаку російських дронів були введені обмеження в електропостачанні.

Про це повідомляє АТ "Тернопільобленерго".

Сьогодні мешканці області матимуть електропостачання лише 2−3 години на добу. У зв'язку з обмеженнями компанія розробила графік відключення світла. Для забезпечення рівномірного розподілу енергоресурсів споживачі будуть отримувати електрику за чергами.

Графік відключення світла. Фото: Тернопільобленерго

Нагадаємо, під час нічного удару по Тернополю російські безпілотники знищили об'єкт енергетичної інфраструктури. Подавання електроенергії вдалося частково відновити.

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