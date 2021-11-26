2,5 тис. грн за фейкову довідку: на Закарпатті викрили масштабну схему підробки COVID-сертифікатів

4,5 тис. клієнтів придбали у закарпатців підроблені COVID-документи.

Правоохоронці викрили 5 жителів Закарпатської області, які займались працевлаштуванням українців за кордоном і пропонували їм придбати у них підроблений міжнародний сертифікат про вакцинацію, ПЛР-тест та страховий поліс. Їхніми послугами скористались вже щонайменше 4,5 тисячі осіб.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

"Рекламу своїх послуг та пошук клієнтів фігуранти здійснювали переважно у соціальних мережах. Вартість таких послуг становила від 500 до 2500 гривень. Ціна фейкового сертифіката залежала від необхідності внесення відомостей до електронної системи з подальшою генерацією сертифікату в застосунку «Дія»", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 7 обшуків в авто, вдома і на роботі фігурантів. Під час перевірки було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, бланки та міжнародні сертифікати про вакцинацію українського та словацького зразків із згенерованими QR-кодами, бланки негативних ПЛР-тестів, готові для внесення змін з подальшим друком, мобільні телефони, жорсткі диски, печатки, незаповнені аркуші з проставленими печатками та близько 1 тис. незаповнених номерних страхових бланків з відбитками печаток та підписами.

Також у комп'ютерах оперативники виявили клієнтську базу з персональними даними близько 4,5 тис. осіб, які скористалися незаконними послугами фігурантів.

"Відомості про клієнтів фігурантів кримінального провадження будуть враховані прикордонниками у пунктах пропуску через державний кордон України з метою виявлення підробок", - повідомили у Держприкордонслужбі.

Зараз правоохоронці встановлюють причетних до злочинної діяльності працівників пунктів вакцинації, які вносили інформацію про фіктивне вакцинування до електронної бази системи охорони здоров’я.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України "Шахрайство". Слідчі дії тривають.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua. Новини Львова: у місті почали вакцинувати від коронавірусу безхатьків

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