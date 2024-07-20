2,8 млн грн на підтримку пацієнтів з нирковою недостатністю: допомога, що рятує життя

Саме на таку суму громадська спілка «Українська асоціація нефрологів» отримала медичне обладнання та медикаменти від американської Благодійної організації Direct Relief в рамках проєкту Благодійного фонду Євгена Пивоварова «Медицина поруч».

Гуманітарна допомога включає:

✅ 80 зарядних станцій «Anker 757 PowerHouse»;

✅ Мікроскопічне обладнання та лабораторні розхідні матеріали;

✅ Лікарські засоби Емавейл 2000 та Емавейл 4000.

Сучасне обладнання для діалізу, підключене до автономних джерел живлення, забезпечує стабільну роботу апаратів, мінімізуючи ризики для здоров'я та життя пацієнтів. Це особливо важливо в умовах нестабільного електропостачання, яке трапляється через постійні ракетні обстріли с боку країни-агресора рф.

Отримане обладнання та медикаменти значно покращать діагностику та лікування пацієнтів з хронічною нирковою недостатністю, а зарядні станції забезпечать стабільне живлення обладнання для діалізу під час довготривалих відключень світла, що дозволить уникнути критичних перерв у лікуванні.

Дякуємо Благодійній організації Direct Relief (США) за значну допомогу та підтримку, а також компанії ANKER (Велика Британія) за надання обладнання за пільговою ціною ❤️