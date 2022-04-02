2 квітня 2022 року: який сьогодні день / pixabay.com

2 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

2 квітня 2022 року: який сьогодні день, прикмети та День ангела

2 квітня 2022 року - субота. 38-1 день війни Росії проти України. 92-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

2 квітня - Міжнародний день дитячої книги. Цю дату встановили на честь дня народження Ганса Крістіана Андерсена. Подія з'явилася 1967 року. Ініціатором стала Міжнародна рада з дитячої книги. У Міжнародний день дитячої книги намагаються особливо підкреслити, на скільки важливо ще з малих років читати хороші книги. Тому що саме вони створюють духовний і інтелектуальний образ нових поколінь.

2 квітня - Всесвітній день поширення інформації про проблему аутизму. Заснована подія 2008 року Генасамблеєю ООН. Зараз все більше дітей страждають аутизмом в різних країнах. А це створює жахливі наслідки не тільки для самих хворих, а й для їхніх сімей і громад. Метою дня є поширення думки, що потрібно допомагати людям, які страждають на це захворювання, намагатися підвищити їх рівень життя.

2 квітня - яке сьогодні церковне свято

2 квітня - день пам'яті Фотинії Колодязниці / pixabay.com

2 квітня в церковному календарі – день пам'яті Фотинії Колодязниці. Свята Фотинія була лікаркою. Вона могла лікувати навіть найскладніші хвороби, а вода, яку вона подала Ісусу, була цілющою. Тому сьогодні моляться святий Фотинії про здоров’я і просять зцілити хвороби, допомогти в лікуванні.

Народні традиції

Вода 2 квітня має корисні властивості, і в народі знахарі сьогодні використовували її для лікування хвороб і зняття пристріту. Існувала традиція вмиватися колодязною водою – це вважалося дуже корисним. Якщо вмитися нею, організм зміцніє, імунітет зміцнитися, хвороби відступлять, а людина омолодиться.

Також воду з колодязя використовують для очищення будинку і тварин. Потрібно окропити кожен кут хати, всі двері, вікна і стіни – це очистить енергетику житла і вижене з дому все погане.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 квітня

Які сьогодні іменини: Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Олександра, Параскева, Світлана, Севастіан, Сергій, Уляна.

2 квітня народилися:

1151 рік — Новгород-Сіверський князь (з 1178) і князь чернігівський (1198). Син чернігівського князя Святослава Ольговича, з роду Ольговичів Ігор Святославич;

1848 рік — український піаніст, композитор, педагог, музичний діяч. Перший ректор Київської консерваторії Пухальський Володимир В'ячеславович;

1883 рік — український художник, письменник, мистецтвознавець Грищенко Олексій Васильович;

1902 рік — український архітектор, спорудив у Києві Республіканський стадіон, Палац спорту, готель "Русь" Михайло Гречина;

1922 рік — український художник-графік Адамович Сергій Тадейович.

Що не можна робити 2 квітня

Сьогодні не можна багато працювати та виконувати важкі домашні справи.

Цього дня категорично заборонені сварки в сім'ї.

Не можна починати нові справи.

Що можна робити 2 квітня

Якщо випити з колодязя води – можна від хвороби вилікуватися.

Пам'ятні події 2 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 2 квітня:

1513 рік – під час пошуків легендарного "джерела молодості" іспанський дослідник Хуан Понсе де Леон висадився на узбережжі Флориди в районі сучасного містечка Сент-Августин і оголосив півострів власністю Іспанії.

1657 рік – після смерті імператора Священної Римської імперії Фердинанда III почались переговори про спадкоємця трону.

1905 рік – офіційно відкрито Симплонський тунель (20 км) під Альпами, що зв'язав Швейцарію та Італію.

1912 рік – лайнер "Титанік" вийшов у море для перевірки ходових іспитів, які були успішні.

1958 рік – у Вічита-Фолс (Техас) зареєстровано торнадо, що розвинуло швидкість 450 км/год.

1967 рік – у день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена заснували Міжнародний день дитячої книги.

1968 рік – в районі Зейтун, поблизу єгипетської столиці Каїр, над храмом коптів-християн люди спостерігали в небі явлення Діви Марії.

1978 рік – на американському телеканалі CBS почався показ серіалу "Даллас", який тривав 13 років.

1989 рік – Центральний комітет Палестинської національної ради обрав Ясіра Арафата президентом самопроголошеної Палестинської держави.

2004 рік – у Брюсселі сім країн Східної Європи: Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія – приєдналися до НАТО.

2007 рік – президент України Віктор Ющенко ухвалив указ "Про розпуск Верховної Ради України" на підставі статті 90 Конституції України.

Народні прикмети на 2 квітня