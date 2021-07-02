2 липня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

2 липня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня святкують День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Який сьогодні день

2 липня — Міжнародний день спортивного журналіста, День Військово-Морських Сил Збройних Сил України, День працівників морського та річкового флоту, Всесвітній день собаки, День сюрпризів, Всесвітній день НЛО.

Міжнародний день спортивного журналіста

Якби не спортивні журналісти, мільйони людей у всьому світі не могли б стежити за результатами футбольних чемпіонатів, боксерських поєдинків, баскетбольних матчів, марафонських забігів, Олімпійських ігор тощо. За будь-яких погодних умов вони ведуть репортажі і трансляції з місця подій.

Міжнародний день спортивного журналіста святкують від 1995 року за ініціативою Міжнародної асоціації спортивної преси. Організація була утворена 2 липня 1924 року в Парижі й об'єднує близько півтори сотні національних спілок журналістів.

Асоціація спортивних журналістів України (АСЖУ) була створена на з’їзді спортивних журналістів країни 26 червня 1999 року. До неї увійшли представники газет і журналів, інформаційних агентств, телебачення й радіо, інтернет-видань, фотожурналісти, співробітники пресслужб спортивних клубів.

День Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Вперше День ВМС України відсвяткували у Севастополі 1 серпня 1997 року. В цей день на колишніх кораблях Чорноморського флоту ВМФ СРСР, що перейшли до складу ВМС України, були урочисто підняті військово-морські прапори України. Святковий день встановлено згідно з указом Президента України від 12 червня 2015 року і відзначаються у першу неділю липня.

Після окупації та анексії Кримського півострова РФ національний флот втратив понад 80% своїх активів і спроможностей, поніс значні кадрові, матеріальні та психологічні втрати.

Сьогодні військовослужбовці ВМС із честю виконують бойові завдання у зоні проведення операції Об’єднаних сил.

Associated Press

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Варлаам, Іван, Марія.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

2 липня — православні вшановують пам'ять апостола Юди.

Апостол Юда Тадей

Святий Юда Тадей був одним із апостолів Христа. Він був близьким родичем Ісуса. Коли прийшов час апостольської діяльності Ісуса Христа, святий Юда Тадей став його ревним учнем. Будучи його близьким родичем, ніколи цим не чванився і називав себе слугою Христовим.

Після Воскресіння Христового святий Тадей проповідував в Галилеї, Самарії та Юдеї, а пізніше в Аравії, Сирії і Месопотамії, та навчав також в Персії.

Святий Юда-Тадей, як, зрештою, кожен апостол зазнав багато переслідувань. Своє життя закінчив у мученицькій славі — його забили палицями язичники. Тіло його перевезено до Рима і захоронене в Соборі св. Петра.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Вважалося, що 2 липня стоїть найспекотніша погода. З цього часу починалося дозрівання хлібів і активна стадія заготовлення сіна для худоби. Також 2 липня бджоли починали запасати мед.

У цей день на Русі намагалися потай посіяти огірки, захистити дітей від незнайомців і судили про дощ з поведінки домашньої птиці.

Прикмети:

Якщо бджоли сидять на стінках вуликів, то це до спеки.

Якщо бджоли стають злішими, частіше жалять, то це до посухи.

Якщо до вечора купчасті хмари зникли, то погода буде ясна, без опадів.

Справа, розпочата 2 липня, буде успішною.

Що не можна робити цього дня

Не варто турбувати бджіл без причини. Не давайте нікому мед, є прикмета - вам доведеться самому просити його в борг.

Сумувати і злитися. Це не той день, який можна витратити на негативні емоції.

Брати і давати в борг. А якщо у тебе є якісь борги, то краще віддати їх до цього дня, інакше тебе переслідуватимуть проблеми з грошима цілий рік.

Що сталося цього дня

1559 — чотири османські документи згадують про атаку, здійснену "Дмитрашкою (Вишневецьким) і невірними (козаками)" на фортецю Азов.

1776 — Другий Континентальний конгрес у Філадельфії прийняв рішення про відділення американських колоній від Королівства Великої Британії. Декларація незалежності була прийнята через два дні, 4 липня, а вперше публічно зачитана — 8 липня.

1954 — розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення).

1951 — газета "Правда" засудила вірш В. Сосюри "Любіть Україну".

1996 — у місті Дніпродзержинську (Кам'янське) міський трамвай через відмову гальм на великому спуску врізався у стіну будинку. Загинуло 34 людини, близько 100 отримали травми.

2011 — Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів опинилися всі престижні пояси за перемогу у суперважкій вазі.

Associated Press

Хто народився цього дня

1825 — Володимир Александров, український письменник.

1866 — Сергій Дельвіг, український військовий діяч, генерал-полковник Армії УНР.

1895 — Олесь Чишко, український та російський композитор, співак і педагог.

1904 — Дмитро Чалий, український літературознавець.

1906 — Петро Андрусів, український художник, педагог та громадський діяч.

1922 — П'єр Карден, французький модельєр.

1925 — Патріс Лумумба, заїрський революціонер, перший прем'єр-міністр Демократичної Республіки Конго.

1946 — Рон Сілвер, американський актор ("Розумник", "Кіссінжер і Ніксон", "Роман з каменем", "Любовна історія").

1951 — Шерілл Ледд (Стоппелмур), американська акторка ("Зміни", "Історія життя Грейс Келлі", "Ангели Чарлі").

1986 — Ліндсі Логан, американська акторка, поп-співачка і модель.

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