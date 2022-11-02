2 листопада 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

2 листопада 2022 року – середа. 252-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 59 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

2 листопада - Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Протягом багатьох століть українці боролися і продовжують боротися за створення своєї держави та свободу висловлювання думок. Українська журналістика також пройшла тернистий шлях, адже всі роки журналісти намагалися обійти систему, щоб громадяни могли отримувати лише правду.

На жаль, з гіркою правдою готові миритися не всі. Тому з року в рік професія журналіста стає все небезпечнішою. За понад 25 останніх років було скоєно чимало злочинів та фізичних нападів на журналістів. В дев'яти з десяти випадків злочинці залишалися непокараними. Переломним моментом стала смерть Георгія Ґонґадзе. Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів був створений Генеральною Асамблеєю ООН 2013 року. Дату обрали на честь двох французьких журналістів, які були вбиті 2013 року в Малі.

Також 2 листопада - Всесвітній день балету. Ініціатором створення свята виступив Лондонський королівський балет, ідею якого підтримала більшість відомих світових театрів. Зародження балету відбулося в Італії в епоху Відродження. Тоді це були невеликі сценки на карнавалах. Виступи проводили в сукнях, які сягали щиколотки. Інколи глядачі могли приєднуватися до танцю. Однак з часом вони перетворилися на самостійні спектаклі.

Сучасний балет зародився завдяки Катерині Медічі, яка була дружиною короля Франції Генріха II. Вона привезла з Італії цей жанр і він відразу став популярним серед знаті. У Франції і створили спеціальну мову танцювальної техніки, яка використовується до нині.

А ще 2 листопада - День динамічної нешкідливості (Dynamic Harmlessness Day). Цей термін придумав Джей Діншах, який заснував у США веганське товариство. За основу він взяв концепцію ненасильства Махатми Ганді, яка наголошує - якщо людина повинна заподіяти найменшу шкоду, вона повинна видалити біль і замінити його добротою і турботою. Дату обрали на честь дня народження Джея. Адже саме він присвятив все своє життя розвповсюдженню філософії, яка нині є основою світогляду більшості веганів.

Яке сьогодні, 2 листопада, церковне свято

2 листопада - день пам'яті великомученика Артемія / Фото: Pexels

2 листопада в церковному календарі – день пам'яті великомученика Артемія. Він був ранньохристиянським святим, великомучеником, воїном та римським правителем Єгипту. Обезголовили його за віру в Христа в Антіохії 363 року, коли до влади прийшов імператор Юліан Відступник. Спочатку Артемій був прихильником єретиків-аріян і переслідував вірних християн. Однак за часів імператора Костанція його було призначено воєводою Єгипту. Він відзначився тим, що руйнував язичницькі святині і храми.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 листопада

Які сьогодні іменини: Олександр, Артем, Герман, Зосим, Леонід, Іван, Михайло, Павло, Микола, Петро, Ірина.

Талісманом людини, народженої 2 листопада є хризоліт. Це прозорий самоцвіт, який відрізняється різними відтінками жовтого та зеленого. Цікавий факт: саме хризоліт був артефактом одного з найвідоміших римських імператорів - Нерона. Кажуть, що за допомогою каменя він вмів бачити майбутні події і вирішували важливі завдання.

В цей день народилися:

69 рік до н. е. — правителька Єгипту Клеопатра;

1752 рік — граф, пізніше князь, дипломат, син останнього гетьмана України Кирила Розумовського Андрій Розумовський;

1878 рік — український художник-живописець і графік Антін Манастирський;

1884 рік — український літературознавець Олександр Білецький;

1902 рік — український математик, електротехнік Сергій Лебедєв;

1964 рік — українська яхтсменка, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор Олена Пахольчик;

1973 рік — українська веслувальниця, срібна призерка Олімпійських ігор Діна Міфтахутдінова.

Що не можна робити в цей день

Заборонено влаштовувати будь-які гучні гуляння, в тому числі весілля.

Не варто сваритися, тому що не вдасться помиритися найближчим часом.

Не ходіть на кладовище після заходу сонця - можна накликати біду на своїх рідних.

Краще не витрушувати подушки та покривала.

Народні прикмети і традиції на листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: на суху землю випав сніг - скоро буде тепло;

на деревах видно іній - наступного сезону буде поганий врожай;

холодна погода означає теплу зиму.

В народі 2 листопада називали Артем'єв день. Здавна вірили, що сьогодні потрібно піти до церкви людям, у яких грижа. Якщо поставити свічку перед іконою святого Артемія і помолитися, можна отримати зцілення.

Погода на сьогодні, 2 листопада

Сьогодні, 2 листопада, в Києві з самого ранку хмарна погода, без опадів. У Львові хмарно з проясненнями, опадів не передбачається. У Харкові хмарно, вранці можливий дрібний дощ, який закінчиться до полудня. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +10 вдень та +3 вночі. У Львові +15 вдень та +10 вночі. У Харкові +8 вдень та +3 вночі. В Одесі +17 вдень та +9 вночі.

Пам’ятні дати 2 листопада

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 листопада: