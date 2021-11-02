2 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Вовки на Артемія виють – до морозу.

Який сьогодні день

У вівторок, 2 литопада, в світі відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Католицька церква цього дня вшановує пам'ять всіх померлих. В Болівії, Гватемалі, Гондурасі та Сальвадорі святкують День мертвих.

Пам'ятні дати 2 листопада

1708 — руйнування московським військом Батурина, Батуринська трагедія.

1721 — Сенат надав Петру I титул імператора.

1833 — засновано Київський університет.

1914 — Французька республіка, Велика Британія і Російська імперія оголосили війну Османській імперії.

2000 — у лісі під Таращею знайдене тіло журналіста Георгія Ґонґадзе, який зник ще 16 вересня.

Георгій Гонгадзе / УНІАН

Церковне свято сьогодні 2 листопада

2 листопада православна церква вшановує пам'ять християнського святого Артемія Антіохійського, який жив у 4 столітті. Артемій був воєначальником за імператора Костянтина Великого та його сина Констанції. За старанну службу правителі нагородили його посадою намісника Єгипту. Коли до влади прийшов імператор Юліан Отсупник і почав переслідування християн, Артемій виступив з критикою його дій. За це його заарештували і катували.

Попри численні муки, на які прирекли його язичники, святий не зрікся своєї віри. Зрештою, Артемія обезголовили. Його тіло антиохійська дияконіса Аріста перевезла до Константинополя, де святого поховали у храмі Іоанна Предтечі. Частка мощей мученика 1073 року потрапила до Києво-Печерського монастиря.

На Русі було заведено благати святого Артемія про звільнення від випадкової смерті. Ще його вважали захисником від різноманітних хвороб – наприклад, від грижі. Також Артемія шанували своїм покровителем воєначальники та отамани.

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Що не можна робити цього дня​​​

Цього дня не можна критикувати і погано говорити про покійних

Не можна веселитися, сміятися й голосно говорити на цвинтарі.

Не можна гасити свічку, яка горить назгадку про померлих. Вона повинна догоріти сама.

Не можна йти на кладовище після заходу сонця.

Прикмети на 2 листопада

Існувало повір'я, що людину, народжену цього дня, захищає мати-вовчиця; його вважали близьким за духом лісовим звірам та птахам. Знали також, що з цього дня до сіл починають наближатися вовки. За їхньою поведінкою судили також про майбутнє. Якщо вовки вили на Артемія — це віщувало морози. А якщо виття було особливо гучним, ніби вила ціла зграя, це обіцяло голод.

Pexels

Сніг випав на суху землю – до потепління.

Модрина скинула гілки – скоро піде сніг.

Іменини 2 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 2 листопада, святкують: Артемій, Герасим, Герман, Іван, Леонід, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Федір.

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