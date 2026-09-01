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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2 мільярди євро на ракети для Patriot: скільки зброї отримає Україна та чому ціна може шокувати

Україна планує витратити 2 мільярди євро з європейського кредиту на закупівлю антибалістичних ракет PAC-3 MSE для систем Patriot, проте точна кількість боєприпасів залежатиме від експортної ціни для нашої держави.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
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Patriot

Ціна на ракети для Patriot може суттєво відрізнятися для США, Європи та інших країн / © Фото з відкритих джерел

Український уряд направив офіційний запит до Європейської комісії з проханням дозволити витратити 2 мільярди євро з 90-мільярдного кредиту ЄС на закупівлю зенітних ракет до систем Patriot. Ці кошти є частиною більшого фінансового пакету, залишок якого в розмірі 4 мільярдів євро спрямують на придбання озброєння європейського та українського виробництва.

Про це пише видання Defence Express.

Вартість ракет для різних країн

Орієнтовна вартість однієї антибалістичної ракети PAC-3 MSE зазвичай становить від 4 до 5 мільйонів доларів, проте ця сума актуальна переважно для армії США. Наприклад, у вересні 2025 року американський Пентагон замовив 1970 одиниць за 9,8 мільярда доларів, що становило 4,97 мільйона доларів за один боєприпас.

Водночас експортна ціна для міжнародних партнерів суттєво відрізняється і залежить від умов комплексного контракту та додаткових послуг. Зокрема, наприкінці 2024 року Німеччина придбала 120 таких ракет, заплативши по 6,36 мільйона євро (або 6,61 млн дол.) за одиницю, а в лютому 2026-го Саудівській Аравії погодили продаж партії з граничною вартістю до 12,3 мільйона доларів за штуку.

Можливі обсяги постачань для України

Виділеної суми у 2 мільярди євро, що еквівалентно приблизно 2,32 мільярда доларів, вистачить на різну кількість боєприпасів залежно від фінальної цінової політики. Аналітики підрахували кілька ймовірних сценаріїв закупівлі зенітних ракет для української протиповітряної оборони:

  • від 460 до 580 одиниць PAC-3 MSE Україна зможе отримати в разі згоди Вашингтона продати їх за внутрішніми цінами американського Міноборони;

  • близько 315 ракет вдасться придбати, якщо виробник застосує експортні ціни, аналогічні до тих, що діють для країн Європейського Союзу;

  • лише близько 190 боєприпасів надійде за умови застосування максимальної вартості, подібної до контракту з Саудівською Аравією.

Попри значну різницю в оцінках кількості головним викликом для української сторони залишається сама можливість фізично отримати ці ракети. В цьому процесі ключовою для України є не стільки вартість, скільки доступність боєприпасів на ринку озброєнь.

Експерти підкреслюють масштабність потенційного замовлення на тлі загальносвітових обсягів випуску подібного озброєння. Навіть партія у 315 одиниць антибалістичних ракет становить приблизно половину від усього річного виробництва PAC-3 MSE.

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