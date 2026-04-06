Від черг у ТЦК до втеч: Independent про "кризу мобілізації" в Україні

Мобілізація в Україні: масштаби кризи та прогнози

Реклама

Україна стикається з серйозною кризою мобілізації на військову службу, якраз на тлі того, що Володимир Зеленський попереджав, що затяжний конфлікт на Близькому Сході перешкоджатиме її зусиллям у боротьбі з вторгненням Росії.

Видання нагадує, що у січні цього року міністр оборони України Михайло Федоров заявив, що в Україні 2 млн українських чоловіків перебувають у розшуку ТЦК через проблеми з військовими документами, а ще 200 тисяч у СЗЧ.

Реклама

У той же час, тиск на охоплену війною країну зростає в інших місцях. Останніми тижнями адміністрація Трампа переключила свою увагу з України на конфлікт з Іраном, тоді як мирні переговори зайшли в глухий кут, а Володимир Путін розпочав свій весняний наступ.

Але оскільки характер воєнних дій в Україні змінюється — від завзятої оборони початку 2022 року до невпинного, виснажливого конфлікту — міністр Федоров розкрив масштаби проблеми призову в січні.

Окрім українців, яких розшукують за ухилення від мобілізації, українська прокуратура стверджує, що з 2022 року було порушено близько 290 000 справ проти солдатів за самовільне залишення своїх частин (СЗЧ).

Деякі військовослужбовці опублікували відео своєї втечі від призову або служби через Карпати в сусідні країни.

Реклама

37-річний Денис ухиляється від призову. «На початку війни я сам пішов до призовного пункту. Тоді всі йшли і казали: „Беріть нас!“ Я був таким самим. Мені сказали: „Ти нам ще не потрібен, йди додому, ми тебе покличемо“.

«Пізніше я побачив усе, що відбувалося — несправедливість, безліч людей, які відкуплюються, недоторканні, а інших запихають в бус, незважаючи на хвороби. Зараз у мене хворий батько, і я маю про нього піклуватися. Якщо я втрачу руку чи ногу, я більше нікому не зможу допомогти. Але якщо росіяни знову опиняться під Києвом, і всі служитимуть — тоді я теж поїду», — додає він.

На передовій солдати розвідпідрозділів кажуть, що вони виснажені, але розуміють, що надто корисні, щоб їх змінювати. Неподалік Запоріжжя пілот безпілотника розповідає, що три роки без перерви перебував на передовій як піхотинець, перш ніж перейшов на управління дронами.

«Люди сприймають службу в армії як квиток в один кінець, бо не бачать ротацій», — каже Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України у закордонних справах.

Реклама

«Якби вони знали, що воюватимуть один рік, і на цьому все, і зможуть відпочити, то вони були б більш схильні вступати до армії. Це питання психологічне, бо якщо подивитися на кількість чоловіків, у нас достатньо людських ресурсів, щоб продовжувати боротьбу протягом 10 років і навіть більше. Ключова проблема полягає в тому, як керувати цими ресурсами та як створювати психологічні стимули, бо якщо ви побачите армію ухилянтів від призову, вам самим не захочеться воювати», — каже депутат.

У Слов’янську майор піхотного батальйону розповів, як його командир брав хабарі за надання людям відгулів, завищував ціну за те, щоб вони не йшли на передову, і продавав пайки та інші ресурси, виділені солдатам, що дезертували.

За останні чотири роки Україна пройшла шлях від армії радянського зразка до світового лідера у сучасній війні з використанням безпілотників. Однак багато офіцерів і солдатів кажуть, що підхід деяких високопосадовців не відповідає сучасним вимогам, і, як і раніше, зберігається «радянське» ставлення байдужості до солдатів на місцях.

Ухиляючись від призову в Україні, люди ризикують бути вистеженими на вулицях та відправленими до найнебезпечніших районів фронту з малою ймовірністю повернення. В результаті багато хто живе в переховуванні, якщо не може втекти, взагалі уникаючи публічних місць, боячись бути кинутими в машину, якщо їх виявлять.

Реклама

«Дайте цим людям впевненість у тому, що вони отримають гарну підготовку та хорошого командира, і більшість із них підуть. Покращте підготовку, покращте якість сержантів та офіцерів нижчого рівня, і ви отримаєте нормальну чисельність мобілізації. Краще думати не про кількість, а про їхню якість», — вважає командир Третього армійського корпусу ЗСУ, бригадний генерал Андрій Білецький.

Раніше народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що в Україні близько 1,5 млн чоловіків призовного віку не оновлюють військово-облікові дані.