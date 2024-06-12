"2 роки бачив дітей лише через екран телефону" – батько 9-річної українки, яку знайшли мертвою у Німеччині

Чоловік розповів, що молодша донька також перебуває з колишньою дружиною. Він звинувачує ексдружину у безвідповідальності і хоче забрати другу доньку до України.

Батько зниклої у Німеччині 9-річної дівчинки Валерії Роман Гудзенко, тіло якої знайшли 12 червня, заявив, що не бачив дитину протягом двох років.

Про це він розповів на відео у Tik-Tok.

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"Я наразі перебуваю в Україні, але це справа часу, залишилося всього декілька днів. Я два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. Я не хочу нічого казати, але висновки робіть самі", – сказав батько дівчинки.

За його словами, колишня дружина обіцяла привезти Валерію до України, коли почнуться літні канікули, але цього не сталося.

Чоловік стверджує, що його колишня дружина відправляла дитину одну до школи. Маючи два смарт-годинника і телефон, у день зникнення Валерія була без них.

"В поліцію дружина звернулася лише о пів на сьому вечора (дитина зникла зранку. – Ред.), а я дізнався про зникнення дитини лише о пів на одинадцяту. У нас є ще молодша донька, і вона зараз знаходиться з колишньою дружиною, і я вважаю, що це ненадійно", – сказав він.

Чоловік розкритикував свою ексдружину за те, що вона начебто недогледіла доньку і звинуватив її, що діти "заважали їй будувати нове життя у Німеччині".

"Я пропонував віддати дітей мені. Спочатку вона казала "давай поділимо". Потім передумувала. Тому я хочу забрати молодшу додому. Раніше на мене "виходив" її коханець і заявляв, що на неї дітей покидати не можна", – стверджує чоловік.

Що думає про трагедію матір загиблої дівчинки, наразі невідомо.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 червня, німецька поліція підтвердила, що загибла, яку напередодні виявили в німецькій Саксонії, це 9-річна українка Валерія. Дівчинку шукали від 3 червня. Деталі трагедії повідомляв ТСН. Зазначалося, що батько дитини служить у ЗСУ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Тіло зниклої 9-річної українки знайшли в німецькому лісі! Жахливі деталі трагедії

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