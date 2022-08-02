2 серпня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

2 серпня 2022 року – понеділок. 160-й день війни Росії проти України. 214-й день року. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

2 серпня - Міжнародний день голокосту ромів. Це скорботна дата для всієї ромської спільноти. 1944 року в ніч проти 3 серпня нацисти влаштували так звану "Циганську ніч". Тоді було фізично знищена велика кількість людей ромської національності. Україна долучилася до Міжнародного дня голокосту ромів в жовтні 2004 року.

Також 2 серпня - День народження поштової скриньки. Дата обрана не випадково. Саме цього дня 1858 року на вулицях Лондона було встановлено перші скриньки для листів. Хоча цей виріб був відомий задовго до цієї дати. 1500 року мореплавець з Португалії Бартоломеу Діаш разом зі своєю командою потрапив у страшну бурю. Вижив лише один офіцер, який вирішив описати подію та сповістити причину зникнення моряків. Він написав листа, поклав його в черевик, а черевик повісив на дерево. Через рік черевик з листом знайшов інший мореплавець Жуан де Нова. Він збудував на цьому місці капличку. А черевик довгий час використовувався місцевими жителями для листування.

А ще 2 серпня - День пам'яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь. Дата була встановлена 2017 року для вшанування тих, хто поклав своє життя на захист рідних земель від ворогів. Дуже важливо пам'ятати, що десантники старшого покоління віддали своє життя за майбутнє України.

2 серпня - яке сьогодні свято в церковному календарі

2 серпня в церковному календарі – день пам'яті пророка Іллі. Він вважається найшанованішим пророком в православній Церкві. Все своє життя він ціковито присвятив Богу, за що здобув від нього особливу милість - здійснювати чудеса, закликати народ до покаяння та розповідати про майбутнє.

Пам’ятні дати 2 серпня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 2 серпня:

216 рік до н. е. — у битві під Каннами карфагенський полководець Ганнібал громить 80-тисячне римське військо і завдає найважчої поразки Риму за всю історію його існування;

47 рік до н. е. — біля м. Зели Гай Юлій Цезар "прийшов, побачив, переміг" (латинською "Veni, vidi, vici") царя Боспорського царства Фарнака ІІ;

1519 рік — 40-тисячне кримсько-татарське військо Багатур-Салтана розбиває у битві під Сокалем 20-тисячне військо литовського гетьмана Костянтина Острозького;

1776 рік — відбувається церемонія підписання Декларації незалежності 13 північноамериканських колоній, яка була прийнята 4 липня Континентальним конгресом;

1791 рік — у Відні Жан-П'єр Бланшар проводить перші успішні випробування парашута;

1802 рік — Наполеона Бонапарта проголошують довічним Першим консулом;

1865 рік — у видавництві Макміллана виходить перше видання книги Льюїса Керрола "Пригоди Аліси в країні Чудес";

1887 рік — Ровелл Ходж отримує патент на колючий дріт;

1909 рік — на озброєння армії США приймають перший військовий літак, побудований братами Райт;

1914 рік — королівство Італія оголошує про свій нейтралітет в європейському конфлікті під час Першої світової війни;

1917 рік — вперше здійснюють посадку літака "Сопвіч" на палубу корабля британських військово-морських сил "Furious";

1918 рік — Гетьман України Павло Скоропадський затверджує закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави;

1918 рік — британський експедиційний корпус висаджується в Архангельську;

1919 рік — повертаючись в Україну, гине в авіакатастрофі під Ратибором (Сілезія) Дмитро Вітовський;

1939 рік — Альберт Ейнштейн надсилає президенту США Франкліну Рузвельту листа, в якому інформує про роботу нацистських фізиків із створення атомної зброї та закликає розпочати в США дослідну програму;

1940 рік — бригадний генерал Шарль де Голль, який після капітуляції Французької республіки залишив країну, із Лондона закликає усіх патріотів продовжувати збройну боротьбу з нацистською Німеччиною;

1943 рік — відбувається повстання і втеча ув'язнених у концентраційному таборі "Треблінка";

1945 рік — завершується Потсдамська конференція;

1949 рік — академік В. Філатов у клініці Українського експериментального інституту очних хвороб в Одесі робить тисячну операцію з пересадки рогівки;

1953 рік — у Києві відкривають дитячу залізницю;

1964 рік — Тонкінський інцидент, який став причиною ескалації війни у В'єтнамі;

1970 рік — у Белфасті британська армія вперше застосовує гумові кулі проти північних ірландців;

1989 рік — трагедія на Київському головпоштамті, внаслідок якої гине 11 людей;

1990 рік — о 14:00 за місцевим часом іракські війська нападають на Кувейт;

1990 рік — У Дніпропетровську розпочинаються Дні козацької слави, присвячені 500 річчю українського козацтва;

1991 рік — Сполучені Штати Америки визнають незалежність Латвії, Литви та Естонії;

1999 рік — збройні загони на чолі з Шамілем Басаєвим і Хаттабом переходять на територію Дагестану; початок другої чеченської війни;

2006 рік — в Йоганнесбургу (ПАР) уперше за останні 25 років випадає сніг;

2009 рік — 15 осіб гине у авіакатастрофі Merpati Nusantara Airlines Flight 9760 в індонезійській провінції Папуа;

2014 рік — суд Тбілісі заочно арештовує екс-президента Михаїла Саакашвілі у справі перевищення службових повноважень;

2017 рік — у США набирає чинності ухвалений обома палатами Конгресу Закон № 3364 про протидію агресії Росії, КНДР та Ірану;

2020 рік — від МКС повертається капсула Crew Dragon із двома американськими астронавтами на борту, вони брали участь у місії SpaceX DM-2 (перший політ людей на приватному космічному кораблі).

2 серпня: яке сьогодні народне свято

В народі 2 серпня називали Іллїн день. Наші предки дуже поважали саме пророка Іллю, адже вважали, що він є покровителем блискавок та грому. Тому цей день ще називали "громовим святом". Часто на початку серпня починається період дощу з грозами. 2 серпня намагалися не працювати на полі, тому що вірили, що людину може вбити блискавкою.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 серпня

Які сьогодні іменини: Олександр, Ілля, Георгій, Афанасій, Тихон.

2 серпня народилися:

1888 рік — український поет, драматург, публіцист, есер Кость Буревій;

1924 рік — український живописець Олександр Хмельницький;

1993 рік — учасник і один із бійців 3-ї сотні Самооборони Майдану, вбитий під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві, Сергій Нігоян.

Погода на 2 серпня

2 серпня в Києві похмура погода протягом усього дня, зранку очікується дрібний дощ, але потім без опадів. У Львові ясно, без опадів. У Харкові хмарно, вдень почнеться дощ, який увечері переросте у дощ з грозою. В Одесі ясно, без опадів.

Температура повітря в Києві +25 вдень та +19 вночі. У Львові +24 вдень та +11 вночі. У Харкові +26 вдень та +19 вночі. В Одесі +28 вдень та +19 вночі.