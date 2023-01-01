2 січня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 2 січня, в православному календарі день пам’яті святого Ігнатія. Коли Ігнатій був немовляв, Господь, згідно з переказами, поклав на нього свою руку і сказав, що той буде пророкувати людям. Саме тому в юності Ігнатій отримав ім'я Богоносець. Коли правив імператор Траян, який здійснював пожертви язичницьким богам, Ігнатій відразу виступив проти. За це його відправили до Риму, де засудили на смерть. Вийшовши на арену, він почав сповідувати християнство, після чого його розтерзали дикі звірі.

В народі на честь Ігнатія святкують народне свято — Гостьовик.

Церковне свято 2 січня — день Іоанна Кронштадтського

Народився він 1822 року у досить бідній родині. Його предки були священниками. В дитинстві хлопчик багато хворів, тому мати часто молилася Богу. Він сам слухав її і також навертався до Господа. Часто хлопчика брав до церкви і батько, тому в ньому виховалася любов до богослужінь.

Подорослішавши Іоанн спочатку закінчив парафіяльне училище, потім духовну семінарію, а потім одружився на побожній дівчині. Обоє при цьому взяли подвиг дівоцтва. Спочатку Іоанна призначили ключовиком у Андріївському соборі, що в Кронштадті. Там в темницях він втяшав злодіїв та лікував хворих. За його ініціативою з'явився будинок працьовитості, який був організацією для безхатьків.

Прославився Іоанн, насамперед, як людина, яка змогла вхопитися за ризу Бога і постійно молилася. В місті відразу почали ставатися різні чудеса, в храмі було людно. На літургіях часто було присутньо 6000 осіб. До нього на богослужіння приходив сам імператор Олександр III, хоча Іоанн і не зміг врятувати його від смерті. Помер святий 1908 року.

Прикмети 2 січня

Народні прикмети 2 січня / Фото: Pexels

яка погода цього дня, таку слід очікувати у серпні;

йде дощ чи сніг — прийдешній рік буде урожайним;

синиці голосно щебечуть до холодів.

Що завтра не можна робити

Цього дня Церква суворо забороняє давати в борг, щоб не приректи себе на вічну бідність. 2 січня в народі намагалися не лагодити взуття, тому що вірили, що такі дії можуть вкоротити життя. Не рекомендується впускати до дому бідних або хворих.

Що можна робити завтра

Цю дату з давніх-давен присвячували дому. Тому віряни молилися Ігнатію про захист від злих сил або недругів. Починали активно готуватися до Різдва. На свята намагалися викинути весь розбитий посуд, скласти меню. Все ще дотримувалися Різдвяного посту.

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