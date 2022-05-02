2 травня 2022 року – цей день в історії / Pexels

2 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

2 травня 2022 року – цей день в історії, основні події

2 травня 2022 року – понеділок. 68-й день війни Росії проти України. 122-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

2 травня - Міжнародний день Гаррі Поттера. Подія проходить в різних країнах світу і покликана вшанувати героя культової серії дитячих книг Джоан Роулінг про хлопчика, який вижив. Гаррі Поттер - це взірець сміливості, мужності, щирості та самовідданості.

Також 2 травня - Всесвітній день тунця. Подія носить екологічну спрямованість. Вважається, що вона допоможе привернути увагу людства до необхідності захисту рибних ресурсів нашої планети.

А ще 2 травня - Міжнародний день поінформованості про цингу. Хвороба цинга була дуже поширена ще кілька століть тому. Особливо часто нею хворіли моряки та люди, які довгий час перебували без свіжих овочів та фруктів. Цинга викликає в організмі нестачу вітаміну С, вона легко піддається лікуванню та сьогодні вже є безліч ліків, які допомагають проводити профілактику хвороби.

2 травня - яке сьогодні свято в церковному календарі

2 травня - день пам'яті преподобного Івана Старопечерника / pixabay.com

2 травня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Івана Старопечерника. Святий, який жив в XIII столітті в Палестині. Був священником, монахом. Ще в юності вирішив присвятити своє життя Богу, а тому прийняв постриг в досить ранньому віці. Під час відвідин Святої Землі побачив він монастир недалеко від Єрусалима. Там його висвятили на священника, бо побачили в ньому дух молитви. А назвали його Старопечерником, бо він жив в старому монастирі святого Харитона, церква якого розташовувалася в печері.

Пам’ятні дати 2 травня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 2 травня:

1312 рік — Папа Римський Климент V передає майно тамплієрів Ордену госпітальєрів;

1611 рік — опубліковали першу офіційно санкціоновану англомовну версію Біблії, яка називалася "Біблія короля Якова";

1668 рік — між Францією та Іспанією уклали Перший Аахенський мир;

1817 рік — в Одесі засновують Рішельєвський ліцей;

1848 рік — у Львові створюють першу українську політичну організацію під назвою Головна Руська Рада;

1892 рік — в Києві запускають електричний трамвай;

1986 рік — перемігою над "Атлетіко" (Мадрид) 3:0, "Динамо" (Київ) завойовує Кубок Кубків 1985/86;

2014 рік — протистояння в Одесі: внаслідок нападу проросійських активістів на проукраїнський марш та пожежі в одеському Будинку профспілок загинуло 48 людей.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 травня

Які сьогодні іменини: Віктор, Єгор, Георгій, Семен, Іван, Ян, Матрона.

2 травня народилися:

1876 рік — український вчений, публіцист, історик, письменник Мирон Кордуба;

1877 рік — український геолог і петрограф Володимир Лучицький;

1877 рік — український військовий діяч, член УЦР, командир Окремого корпусу кордонної охорони УНР, генерал-хорунжий Армії УНР Олександр Пилькевич;

1888 рік — український композитор Микола Вілінський;

1891 рік — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР, один з ініціаторів та керівників Зимових походів УНР Юрко Тютюнник;

1928 рік — український музикознавець, фольклорист, диригент, композитор Леопольд Ященко;

1933 рік — українська художниця-графік Галина Гаркавенко;

1988 рік — український громадський діяч та підприємець Олександр Тодорчук;

1993 рік — майор ЗСУ, Герой України Кизило Андрій Олександрович.

Погода на 2 травня

2 травня в Києві ранок похмурий, але вдень та вечері сонячно, без опадів. У Львові сонячна погода, опадів не передбачається. У Харкові ранок сонячний, але вдень хмарно, без опадів. В Одесі утримуватиметься сонячна погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +16 вдень та +8 вночі. У Львові +19 вдень та +8 вночі. У Харкові +13 вдень та +8 вночі. В Одесі +15 вдень та +11 вночі.