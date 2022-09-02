2 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

2 вересня 2022 року – п’ятниця. 191-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 120 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

2 вересня - День закінчення Другої світової війни. Саме цього дня 1945 року на американському кораблі "Міссурі" підписали акт про капітуляцію Японії. Вона була останньою державою з "осі" Берлін-Рим-Токіо.

Також 2 вересня - День нотаріату. Це професійне свято нотаріусів. Воно було затверджене 22 лютого 2010 року президентом Віктором Ющенко за ініціативи нотаріальної палати. Нотаріальна діяльність дуже важлива складова для розвитку України.

А ще 2 вересня - День міста Одеса. Традиційно в день народження Одеси над містом піднімають прапор міста. Цікаві факти: Одеса - місто-герой, головна база Військово-морських сил України та головний торговий порт держави. За чисельністю населення Одеса - третє місто в Україні.

2 вересня - Всесвітній день кокоса. Головна мета свята - поінформувати людей про велике значення кокосів у подолання бідності, розвитку кокосового виробництва, залучення в нього інвестицій.Вперше його відсвяткували 2009 року за ініціативи Азійсько-Тихоокеанського кокосового співтовариства.

Яке сьогодні, 2 вересня, церковне свято

2 вересня - день пам'яті пророка Самуїла / Фото: commons.wikimedia.org

2 вересня в церковному календарі – день пам'яті пророка Самуїла. Він вважається заступником всіх знедолених людей. Жив пророк за 1146 років до Різдва Христового. Перше пророцтво зробив у 12-річному віці і воно відразу збулося. Прожив до глибокої старості. 406 року його мощі перенесли до Константинополя з Юдеї.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 вересня

Які сьогодні іменини: Володимир, Олександр, Іван, Віктор, Микола, Максим, Федір, Тимофій.

Талісманом людини, народженої 2 вересня є яшма. Це непрозорий камінь з матовим блиском. Його використовують для створення прикрас, декору для дому та сувенірів. Вважається, що яшма - це камінь здоров'я та гармонії. Вона допомагає підтримувати життєвий тонус та позбутися напруги.

В цей день народилися:

1835 рік — український етнограф та історик Петро Єфименко;

1856 рік — український письменник і громадський діяч Володимир Левицький;

1908 рік — український конструктор ракетно-космічного комплексу багаторазового використання "Енергія" - "Буран" Валентин Глушко;

1940 рік — український художник-графік Богдан Сорока.

Що не можна робити в цей день

Не варто заводити сьогодні нові знайомства.

Краще не розчісувати волосся будь-яким гребінцем крім дерев'яного.

Не можна відмовляти у допомозі.

Забороняється стригти волосся та нігті.

Не можна залишати дітей без нагляду навіть на короткий термін.

Народні прикмети і традиції на 2 вересня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: високо в небі хмари - буде гарна погода;

на горобині та калині багато плодів - чекайте на дощову осінь;

мурашники нахилені на північ - на морозну зиму;

летять високо журавлі, значить осінь буде теплою.

В народі 2 вересня називали Самуїла. Він вважався покровителем чоловіків. А тому жінки намагалися догодити своїм другим половинкам. Також цього дня молилися про здоров'я та благополуччя чоловіка.

Погода на сьогодні, 2 вересня

Сьогодні, 2 вересня, в Києві у середині дня небо затягнеться хмарами, без опадів. У Львові ясно зранку, опадів не передбачається. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +14 вночі. У Львові +20 вдень та +11 вночі. У Харкові +20 вдень та +11 вночі. В Одесі +24 вдень та +18 вночі.

Пам’ятні дати 2 вересня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 вересня: