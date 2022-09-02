2 вересня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

2 вересня 2022 року – п’ятниця. 191-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилося 120 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.
Який сьогодні день в Україні і світі
2 вересня - День закінчення Другої світової війни. Саме цього дня 1945 року на американському кораблі "Міссурі" підписали акт про капітуляцію Японії. Вона була останньою державою з "осі" Берлін-Рим-Токіо.
Також 2 вересня - День нотаріату. Це професійне свято нотаріусів. Воно було затверджене 22 лютого 2010 року президентом Віктором Ющенко за ініціативи нотаріальної палати. Нотаріальна діяльність дуже важлива складова для розвитку України.
А ще 2 вересня - День міста Одеса. Традиційно в день народження Одеси над містом піднімають прапор міста. Цікаві факти: Одеса - місто-герой, головна база Військово-морських сил України та головний торговий порт держави. За чисельністю населення Одеса - третє місто в Україні.
2 вересня - Всесвітній день кокоса. Головна мета свята - поінформувати людей про велике значення кокосів у подолання бідності, розвитку кокосового виробництва, залучення в нього інвестицій.Вперше його відсвяткували 2009 року за ініціативи Азійсько-Тихоокеанського кокосового співтовариства.
Яке сьогодні, 2 вересня, церковне свято
2 вересня в церковному календарі – день пам'яті пророка Самуїла. Він вважається заступником всіх знедолених людей. Жив пророк за 1146 років до Різдва Христового. Перше пророцтво зробив у 12-річному віці і воно відразу збулося. Прожив до глибокої старості. 406 року його мощі перенесли до Константинополя з Юдеї.
Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 вересня
Які сьогодні іменини: Володимир, Олександр, Іван, Віктор, Микола, Максим, Федір, Тимофій.
Талісманом людини, народженої 2 вересня є яшма. Це непрозорий камінь з матовим блиском. Його використовують для створення прикрас, декору для дому та сувенірів. Вважається, що яшма - це камінь здоров'я та гармонії. Вона допомагає підтримувати життєвий тонус та позбутися напруги.
В цей день народилися:
- 1835 рік — український етнограф та історик Петро Єфименко;
- 1856 рік — український письменник і громадський діяч Володимир Левицький;
- 1908 рік — український конструктор ракетно-космічного комплексу багаторазового використання "Енергія" - "Буран" Валентин Глушко;
- 1940 рік — український художник-графік Богдан Сорока.
Що не можна робити в цей день
- Не варто заводити сьогодні нові знайомства.
- Краще не розчісувати волосся будь-яким гребінцем крім дерев'яного.
- Не можна відмовляти у допомозі.
- Забороняється стригти волосся та нігті.
- Не можна залишати дітей без нагляду навіть на короткий термін.
Народні прикмети і традиції на 2 вересня
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:
- дивилися, який сьогодні день: високо в небі хмари - буде гарна погода;
- на горобині та калині багато плодів - чекайте на дощову осінь;
- мурашники нахилені на північ - на морозну зиму;
- летять високо журавлі, значить осінь буде теплою.
В народі 2 вересня називали Самуїла. Він вважався покровителем чоловіків. А тому жінки намагалися догодити своїм другим половинкам. Також цього дня молилися про здоров'я та благополуччя чоловіка.
Погода на сьогодні, 2 вересня
Сьогодні, 2 вересня, в Києві у середині дня небо затягнеться хмарами, без опадів. У Львові ясно зранку, опадів не передбачається. У Харкові ясно, без опадів. В Одесі похмуро, опадів не очікується.
Температура повітря в Києві +21 вдень та +14 вночі. У Львові +20 вдень та +11 вночі. У Харкові +20 вдень та +11 вночі. В Одесі +24 вдень та +18 вночі.
Пам’ятні дати 2 вересня
Календар важливих подій в Україні та світі за 2 вересня:
- 490 рік до н. е. — після перемоги афінян над армією перського царя Дарія I Великого біля Марафону до Афін з доброю новиною направили воїна Фітіпід, який пробіг 42 кілометри;
- 44 рік до н. е. — римський політик і оратор Марк Туллій Цицерон виголошує першу зі своїх 14 політичних промов;
- 31 рік до н. е. — битва при Акції;
- 1192 рік — завершується третій хрестовий похід;
- 1666 рік — Велика лондонська пожежа спалахує і палає протягом трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, включаючи собор Старого Павла;
- 1789 рік — засновують міністерство фінансів США;
- 1794 рік — з ініціативи французького еміґранта, герцоґа Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря починається будівництво майбутнього міста Одеси;
- 1831 рік — виходить друком перша частина "Вечорів на хуторі біля Диканьки" українського письменника Миколи Гоголя;
- 1834 рік — Семюел Кольт отримує патент на свій револьвер;
- 1870 рік — після поразки в битві біля Седана, французька армія капітулює і здається в полон пруським військам.;
- 1889 рік — в Маріуполі починає працювати морський порт;
- 1898 рік — британські війська генерала Горація Кітченера в битві біля Омдурмана здобувають перемогу над 50-тисячною мусульманською армією;
- 1918 рік — розпочинається офіційний візит Гетьмана Української Держави Павла Скоропадського до Німеччини;
- 1935 рік — Джордж Ґершвін завершує роботу над оперою "Поргі і Бесс";
- 1944 рік — Фінляндія розриває дипломатичні стосунки з Третім Рейхом і ставить вимогу до 15 вересня вивести зі своєї території всі німецькі війська;
- 1945 рік — в гавані Токіо на борту лінкора "Міссурі" підписують Акт Капітуляції Японської імперії у Другій світовій війні;
- 1945 рік — В'єтнам проголошує свою незалежність, утворюючи Демократичну Республіку В'єтнам;
- 1958 рік — вперше виходить в етер телебачення Китайської Народної Республіки;
- 1967 рік — відставний британський офіцер Падді Бейтс проголошує створення на морській платформі біля берегів Великої Британії незалежного Князівства Сіландія, яке надає громадянство всім охочим;
- 1978 рік — учасник групи "Бітлз" Джордж Гаррісон одружується з Оливією Тринідад Аріас;
- 1991 рік — США визнають відновлення незалежності Латвії, Литви й Естонії;
- 1993 рік — в Узбекистані оголошують про переведення до 2000 року узбецької мови з кирилиці на латинську абетку;
- 1996 рік — в Україні замість карбованця вводять нову валюту — гривню;
- 2015 рік — Кабінет Міністрів України приймає рішення про створення Національної поліції України;
- 2019 рік — ураган Доріан, ураган 5-ї категорії, зруйнував Багами, загинуло щонайменше п'ять осіб;
- 2021 рік — за участю Президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні відкривають "Український дім".