2 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

2 вересня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

2 вересня відзначають завершення Другої світової війни.

Який сьогодні день

У четвер, 2 вересня, в Україні святкують День нотаріата. У всьому світі цього дня відзначають завершення Другої світової війни, у В'єтнамі святкують День Незалежності.

Пам'ятні дати 2 вересня

1192 — завершення третього хрестового походу (цього дня англійський король Річард I Левове Серце уклав у Яффі мирну угоду з султаном Саладином).

1666 — Велика лондонська пожежа спалахнула і палала протягом трьох днів, зруйнувавши 10 000 будівель, зокрема собор Старого Павла.

1789 — засновано міністерство фінансів США.

1794 — з ініціативи французького еміґранта, герцоґа Армана Еммануеля дю Плессі де Рішельє на узбережжі Чорного моря почалося будівництво майбутнього міста Одеси.

1831 — вийшла друком перша частина "Вечорів на хуторі біля Диканьки" українського письменника Миколи Гоголя.

1834 — Семюел Кольт запатентував свій револьвер.

1889 — в Маріуполі почав працювати морський порт.

Маріупольський морський торговельний порт / УНІАН

Церковне свято сьогодні 2 вересня

2 вересня православна церква вшановує пам'ять біблійного пророка Самуїла, або Шмуеля (тобто "почутого Богом"). Самуїл народився в найважчий для ізраїльтян час, і йому судилося наставити свій народ на шлях істинний. За слабкого першосвященника Ілії моральний розклад ізраїльтян досяг критичної точки. Результатом розбещеності, духовної і фізичної немочі стала поразка від філістімлян, які захопили найбільшу святиню - Ковчег Завіту. Однак Самуїл, скликавши одноплемінників на урочисте покаяння, зумів надихнути їх на вигнання філістімлян. Після цього почалося відродження народу. Велику роль в цьому зіграли організовані Самуїлом "пророчі сонми", завданням яких було просвіщати людей, а також пробуджувати в них патріотизм.

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Що не можна робити цього дня

Не можна стригти волосся

Не можна давати гроші у борг

Не можна лишати дітей на самоті

Не можна укладати шлюб

Не можна займатись важкою фізичною працею

Не можна заводити нові знайомства

Прикмети на 2 вересня

На Русі пророка Самуїла вважали заступником сильної статі, тому і Самойлов день вважався чоловічим святом: господині намагалися приготувати багато смачних страв і всіляко догодити чоловікові.

У Самуїлів день просили гарної погоди для осінніх робіт. Цього дня в лісах вже з'являлися перші зимові опеньки, і на столі частою стравою були смажені гриби з картоплею.

Журавлі високо і не поспішаючи летять - осінь буде теплою.

Багато горобини зросло - восени буде багато дощів.

Багато мишей - до холодної зими.

pixabay.com

Іменини 2 вересня

День ангела (іменини) сьогодні, 2 вересня, святкують: Віктор, Володимир, Іван, Лев, Максим, Микола, Олександр, Самуїл, Степан, Тимофій, Федір.

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