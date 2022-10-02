2 жовтня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та які основні події

2 жовтня 2022 року – неділя. 221-й день війни Росії проти України. До Нового року залишилось 90 днів. Яке сьогодні свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

2 жовтня - День вчителя в Україні. Свято щороку припадає на першу неділю жовтня, хоча в школах його завжди святкують неофіційно в п'ятницю напередодні, щоб учні могли привітати своїх вчителів. Було засноване 1994 року після того, як був виданий указ президента "Про день працівників освіти". Також існує Міжнародний день вчителя, він припадає на 5 жовтня.

Також 2 жовтня - День територіальної оборони України. Свято було запроваджене президентом Володимиром Зеленським і припадає на першу неділю жовтня. 2017 року міністром оборони був розроблений проєкт вдосконалення організації тероборони. Наступного року почали формуватися бригади в усіх областях.

А ще 2 жовтня - День уролога. Урологи - лікарі, які піклуються про здоров'я сечовидільної системи. Вони належать до хірургічних працівників, адже можуть займатися хірургічним лікуванням сечоводу, нирок та сечового міхура.

2 жовтня - Всесвітній день гри. Свято було засноване для того, щоб батьки та діти могли хоча б раз на рік забути про ґаджети, вимкнути ноутбуки і комп'ютери, провести час на свіжому повітрі з активними іграми. Заснували свято за ініціативи американського телевізійного каналу для дітей і підлітків Nickelodeon 2004 року.

Також 2 жовтня - Всесвітній день повітряної кульки. Першу гумову кульку винайшли 1824 року. Вчений Майкл Фарадей отримав її випадково під час своїх дослідів з воднем. Перші кульки стали дитячими іграшками, але пізніше їх почали використовувати для прикрашання різних заходів та декорування оселі.

А ще 2 жовтня - Всесвітній день сільськогосподарських тварин (World Farm Animals Day). Вперше це свято провели ще 1983 року. Воно стало частиною кампанії з прав тварин, яка висвітлювала непотрібні страждання і смерть. Дату обрали не випадково. Саме цього дня народився Маґатма Ґанді - відомий борець проти будь-якого насильства.

2 жовтня - День народження електронної пошти. Вона була винайдена задовго до персональних комп'ютерів, а саме в другій половині XX століття. Тоді комп'ютери були дуже великі - розміром з середню кімнату. Найбільшу мережу називали ARPANET. А за одним ґаджетом працювало 2-3 людини одночасно. Саме тоді і почала працювати електронна пошта.

Також 2 жовтня - Всесвітній день виготовлення листівок. Свято створили за ініціативи видання Paper Craft 2006 року. Спочатку ідея була запроваджена лише для працівників компанії та її підписників. Однак скоро свято стало міжнародним.

А ще 2 жовтня - Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом. Був запроваджений 2008 року, коли в Женеві відбулося засідання Міжнародної асамблеї охорони здоров'я. Тоді індійський міністр Анбумані Рамадос запропонував створити такий важливий день. Дату обрали не випадково. Саме цього дня народився Маґатма Ґанді.

2 жовтня - Міжнародний день соціального педагога. Офіційно свято заснували 2009 року у Копенгагені під час Міжнародної конференції соціальних педагогів. Ці люди займаються питаннями освіти проблемних дітей, підбирають особливих підхід до кожної дитини.

Також 2 жовтня - Міжнародний день ненасильства. Був започаткований Генеральною асамблеєю ООН 2007 року. А сам термін "ненасильство" створив індійський політичний діяч Маґатма Ґанді. Він народився цього дня 1869 року і саме на його честь заснували подію.

Яке сьогодні, 2 жовтня, церковне свято

2 жовтня - день пам'яті святих мучеників Зосима і Трохима / Фото: pixabay.com

2 жовтня в церковному календарі – день пам'яті святих мучеників Зосима і Трохима. Зосима жив у IV столітті і пішов в пустелю, адже не міг проводити свій час поряд з язичниками. Одного разу його схопив правитель Кілікії і довго піддавав тортурам. Але Зосима не зрікся своєї віри. Трохим жив в III столітті. Під час язичницького свята він зі своїм другом молилися Богу, щоб той наставив інших на шлях порятунку. Про це дізнався імператор і наказав закатувати їх до смерті.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 2 жовтня

Які сьогодні іменини: Костянтин, Федір, Ігор.

Талісманом людини, народженої 2 жовтня є котяче око. Це напівдорогоцінний камінь, який, за легедами, здатний відчувати настрій свого власника і лікувати від хвороб. Наприклад, в Стародавній Індії котяче око використовували для того, щоб зрозуміти мову тварин і побачити майбутнє. А ще вірили, що камінь рятує господаря від смерті.

В цей день народилися:

1865 рік — український композитор і хоровий диригент Денис Січинський;

1891 рік — український живописець, педагог Йосип Бокшай;

1891 рік — український поет, літературний критик, громадський діяч, професор Павло Филипович;

1903 рік — український живописець Микола Азовський;

1906 рік — український письменник, прозаїк, політичний діяч Іван Багряний;

1943 рік — український поет Богдан Стельмах;

1971 рік — українська самбістка і дзюдоїстка Тетяна Бєляєва;

1975 рік — українська лижниця Валентина Шевченко;

1988 рік — український співак, поет і композитор, лідер рок-групи "Валентин Стрикало" Юрій Каплан.

Що не можна робити в цей день

Не варто йти на риболовлю.

Краще сьогодні не різати птицю.

Забороняється їсти молочні продукти.

Народні прикмети і традиції на 2 жовтня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на сьогоднішній день:

дивилися, який сьогодні день: прогримів грім - зима буде сніжною;

на дубові багато жолудів - чекайте на хороший врожай пшениці наступного року;

з осики вже опало все листя - буде сувора зима;

бджоли заклали вулик - зима прийде рано і буде холодною;

дме південний вітер - на хороший врожай озимих наступного року.

В народі 2 жовтня називають Трофимові вечірки. Пасічники цього дня починають готувати вулики до зими. А ще в давнину 2 жовтня освячували в церкві банки з медом.

Погода на сьогодні, 2 жовтня

Сьогодні, 2 жовтня, в Києві похмуро протягом всього дня, майже весь день сильний дощ, який припиниться лише ближче до вечора. У Львові хмарна погода, вночі дощ, який ослабне до ранку, але вдень може знову посилитися. У Харкові небо буде вкрите хмарами, вдень піде дощ і посилиться до вечора. В Одесі похмуро до вечора, вранці сильний дощ, але він послабиться до середини дня.

Температура повітря в Києві +15 вдень та +10 вночі. У Львові +14 вдень та +10 вночі. У Харкові +18 вдень та +13 вночі. В Одесі +20 вдень та +16 вночі.

Пам’ятні дати 2 жовтня

Календар важливих подій в Україні та світі за 2 жовтня: