2 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

2 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Згідно з прикметами, якщо вітер цього дня дме з півдня - на наступний рік можна чекати гарний урожай озимого хліба.

Який сьогодні день

У суботу, 2 жовтня, у світі відзначають День уролога, Всесвітній день повітряної кульки, Всесвітній день фермерських тварин, Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом, Міжнародний день ненасильства або "Міжнародний день боротьби проти насилля", Міжнародний день лікаря та Міжнародний день соціального педагога.

У Гвінеї цього дня святкують День проголошення Незалежності (1958), в Італії - Національний день бабусь і дідусів, у США - Національний день прибиральника, у Фінляндії - Свято оселедця.

У Фінляндії 2 жовтня відзначають Свято оселедця / ТСН.ua

Пам'ятні дати 2 жовтня

1836 — Чарлз Дарвін повернувся з навколосвітньої подорожі на кораблі "Бігль", що тривала майже п'ять років і привела до створення його теорії еволюції.

1870 — Рим став столицею об'єднаного Королівства Італія.

1918 — Гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування української національної гвардії.

1936 — в СРСР максимальний термін ув'язнення підвищено з 10 до 25 років.

1990 — представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочали політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві.

Церковне свято сьогодні 2 жовтня

2 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох святих мучеників - Зосими Пустельника і Трохима.

Зосима жив в 4 столітті. Неспромога жити в одному місті з язичниками, він пішов у пустелю, де мирно сусідив з дикими звірами. Одного разу під час полювання правитель Кілікії побачив його і захотів дізнатися, яким чарами Зосима приборкує хижаків. Старець відповів, що у нього один засіб - віра у Христа. Правитель наказав піддати Зосиму тортурам, щоб змусити відректися від віри. Мучителі, сміючись, говорили, що вони приймуть християнство, якщо дикі звірі прийдуть на допомогу старця. Зосима звернувся з молитвою до Бога, і на площі раптово з'явився величезний лев. Правитель велів відпустити святого, але Зосима тут же помер.

Трохим постраждав за віру трохи раніше - в 3 столітті. Одного разу а Антіохії під час язичницького свята Трохим і його друг Саватій молили Бога наставити одноплемінників на шлях порятунку. Про це дізнався імператор. Він наказав піддати друзів тортурам і, врешті-решт, стратити.

Що не можна робити цього дня​​​

Категорично заборонено лінуватися

Не можна брати в руки гострі предмети

Також не можна цього дня заздрити й брехати

Прикмети на 2 жовтня

У давнину цього дня було свято бджоляників - Бджолину дев'ятину. Протягом дев'яти днів від Зосими потрібно було підготувати вулики до зими. Також в цей час було заведено обов'язково їсти вранці мед, запиваючи його теплою водою.

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Влаштовували Трохимові вечірки, на яких молоді люди вибирали наречених, а дівчата придивлялися до женихів. Існувало повір'я, що якщо цього дня пильно подивитися в очі обранця, то він неодмінно відповість на почуття.

Спостерігали за прикметами: якщо вітер цього дня дме з півдня - на наступний рік можна чекати гарний урожай озимого хліба.

Листя 2 жовтня з дерев опадає – пора ставити вулики в пасіки

Якщо не пригостити медом жебрака – за прикметами, рік буде нещасливим

Вічко потрібно залишити відкритим – тоді зима буде теплою

Бджоли льотки щільно заліплюють – прикмета, що буде холод і багато снігу взимку

Іменини 2 жовтня

День ангела (іменини) сьогодні, 2 жовтня, святкують: Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Марія, Микола, Олексій, Трохим, Федір.

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