2 жовтня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Згідно з прикметами, якщо вітер цього дня дме з півдня - на наступний рік можна чекати гарний урожай озимого хліба.
Який сьогодні день
У суботу, 2 жовтня, у світі відзначають День уролога, Всесвітній день повітряної кульки, Всесвітній день фермерських тварин, Всесвітній день тверезості і боротьби з алкоголізмом, Міжнародний день ненасильства або "Міжнародний день боротьби проти насилля", Міжнародний день лікаря та Міжнародний день соціального педагога.
У Гвінеї цього дня святкують День проголошення Незалежності (1958), в Італії - Національний день бабусь і дідусів, у США - Національний день прибиральника, у Фінляндії - Свято оселедця.
Пам'ятні дати 2 жовтня
- 1836 — Чарлз Дарвін повернувся з навколосвітньої подорожі на кораблі "Бігль", що тривала майже п'ять років і привела до створення його теорії еволюції.
- 1870 — Рим став столицею об'єднаного Королівства Італія.
- 1918 — Гетьман України Павло Скоропадський розпочав формування української національної гвардії.
- 1936 — в СРСР максимальний термін ув'язнення підвищено з 10 до 25 років.
- 1990 — представники Студентського Братства Львова та Української студентської спілки (УСС) розпочали політичне голодування на площі Жовтневої революції (зараз Майдан Незалежності) у Києві.
Церковне свято сьогодні 2 жовтня
2 жовтня православна церква вшановує пам'ять двох святих мучеників - Зосими Пустельника і Трохима.
Зосима жив в 4 столітті. Неспромога жити в одному місті з язичниками, він пішов у пустелю, де мирно сусідив з дикими звірами. Одного разу під час полювання правитель Кілікії побачив його і захотів дізнатися, яким чарами Зосима приборкує хижаків. Старець відповів, що у нього один засіб - віра у Христа. Правитель наказав піддати Зосиму тортурам, щоб змусити відректися від віри. Мучителі, сміючись, говорили, що вони приймуть християнство, якщо дикі звірі прийдуть на допомогу старця. Зосима звернувся з молитвою до Бога, і на площі раптово з'явився величезний лев. Правитель велів відпустити святого, але Зосима тут же помер.
Трохим постраждав за віру трохи раніше - в 3 столітті. Одного разу а Антіохії під час язичницького свята Трохим і його друг Саватій молили Бога наставити одноплемінників на шлях порятунку. Про це дізнався імператор. Він наказав піддати друзів тортурам і, врешті-решт, стратити.
Що не можна робити цього дня
- Категорично заборонено лінуватися
- Не можна брати в руки гострі предмети
- Також не можна цього дня заздрити й брехати
Прикмети на 2 жовтня
У давнину цього дня було свято бджоляників - Бджолину дев'ятину. Протягом дев'яти днів від Зосими потрібно було підготувати вулики до зими. Також в цей час було заведено обов'язково їсти вранці мед, запиваючи його теплою водою.
Влаштовували Трохимові вечірки, на яких молоді люди вибирали наречених, а дівчата придивлялися до женихів. Існувало повір'я, що якщо цього дня пильно подивитися в очі обранця, то він неодмінно відповість на почуття.
Спостерігали за прикметами: якщо вітер цього дня дме з півдня - на наступний рік можна чекати гарний урожай озимого хліба.
- Листя 2 жовтня з дерев опадає – пора ставити вулики в пасіки
- Якщо не пригостити медом жебрака – за прикметами, рік буде нещасливим
- Вічко потрібно залишити відкритим – тоді зима буде теплою
- Бджоли льотки щільно заліплюють – прикмета, що буде холод і багато снігу взимку
Іменини 2 жовтня
День ангела (іменини) сьогодні, 2 жовтня, святкують: Гаврило, Георгій, Давид, Ігор, Костянтин, Макар, Марія, Микола, Олексій, Трохим, Федір.
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