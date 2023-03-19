20 березня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 20 березня, в православному календарі день пам’яті великомученика Феодора Тирона, священномучеників, у Херсонесі єпископів: Василія, Єфрема, Капітона, Євгена та інших.

Всі вони проповідували і несли Слово Боже на території Північного Причорномор'я від Дунаю до Дніпра, також на території сучасної автономної республіки Крим. Ознаменували своє апостольство мученицькою смертю у IV столітті в місті Херсонес. Язичники, які населяли ці землі, сильно противилися християнству. Але віра Христова через своїх проповідників утверджувалася і міцніла.

Проповідь у Херсонесі продовжував єпископ Василій, якого схопили невірні мешканці міста, а потім вигнали з поселення. Він пішов у гори, поселився в печері, невпинно молився і просив Бога простити тих, хто не може поки що повірити в нього. Тоді послав Господь невірним диво. Захворів і помер єдиний син у знатного жителя Херсонесу. Прийшов він уві сні до своїх батьків, а потім повідав, що Василій своїми молитвами може його воскресити.

Знайшли батьки єпископа у його печері і попросили зробити чудо. Відповів він, що сам є грішною людиною, тому не може воскресити, але Господь може, якщо вони увірують в нього. Довго тоді молився Василій, освятив воду, вилив на сина, який помер, і той встав і пішов в місто, наче просто спав. На жаль, інші язичники 309 року вбили Василія, забивши палицями і камінням.

Прикмети 20 березня

Народні прикмети 20 березня / Фото: Pexels

З бурульок капає вода, буде хороший урожай льону.

Вже повернулися з теплих країв жайворонки — чекайте на швидке потепління.

Похмура погода і мороз означають, що будуть заморозки найближчими днями.

Вітер дме з південної сторони на спекотне літо.

Що завтра не можна робити

Не можна сваритися, лаятися, лихословити і пліткувати. Також не варто їсти м'ясні і молочні продукти, яйця, рибу, тому що все ще триває Великий піст, який допомагає очиститися від гріхів.

Що можна робити завтра

В цей час може бути досить нестійка погода, тобто заморозки змінюються відлигою і навпаки. Наші предки вірили, що якщо вночі трісне вікно чи з даху впаде великий пласт снігу, значить це падають з небес гріхи людські.

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