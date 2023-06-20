20 червня — яке церковне свято в православному календарі

Яке сьогодні свято в церковному календарі і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Сьогодні, 20 червня, в православному календарі — день пам’яті святого Феодота Анкірського. Святий жив за часів правління імператора Діоклетіана в III столітті. Коли відбувалися жорстокі гоніння на християн, він переховував вірян у своєму домі, давав їм їжу та одяг, відвідував у темницях.

Якось його самого схопили. Імператор намагався схилити його до язичництва, але Феодот відмовився приймати поганську віру. Піддали його тоді страшним тортурам, а потім стратили за допомогою меча.

Церковне свято 20 червня — день пам'яті священномученика Маркелла

Жив святий у III столітті, був у Римі єпископом. Згідно з переказом, якось зустрів він правителя і запитав, чому той мучить християн. Царю не сподобалася така зухвалість, тому він наказав схопити Маркелла і побити його палицями. Після цього його засудили до важкої фізичної праці, і становище священномученика було дуже тяжким.

Маркелла мало годували, його змушували постійно працювати і забороняли молитися Богу. Під забороною були і будь-які відвідини рідних, тому всі тяготи святий переносив наодинці. Терпів він і глузування язичників. Через важку працю та тортури Маркелл помер 304 року.

Прикмети 20 червня

Народні прикмети 20 червня / Фото: Pexels

На стінках вуликів сидять бджоли — до спекотної погоди.

Гримить грім — може зіпсуватися погода.

Вночі роса не випадає — чекайте на дощ.

Що сьогодні не можна робити

Здавна люди 20 червня не могли влаштовувати гучні застілля чи розважатися. Заборонялося сумувати. А ще намагалися триматися подалі від людей, які викликають у вас негативні емоції. Категорично заборонено ворожити і давати гроші в борг.

Що можна робити сьогодні

Згідно з церковними традиціями і народними повір'ями, 20 червня можна було працювати, але не надто важко і багато. Можна було піти до річки, але не купатися. Віряни обов'язково йшли до церкви і молилися про урожай.

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