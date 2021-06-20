20 червня: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Цього дня православні святкують Трійцю.

Який сьогодні день

20 червня — Всесвітній день біженців, Всесвітній день захисту слонів в зоопарках, Всесвітній день Wi-Fi, День Ламбруско, День американського орла.

Всесвітній день біженців

Всесвітній день біженців встановлений Організацією Об’єднаних Націй на честь біженців у всьому світі. Він припадає щороку на 20 червня.

Згідно з міжнародним правом, біженці – це люди, які не можуть або не бажають повернутися у країни свого походження, бо мають цілком обґрунтовані побоювання стати жертвою переслідувань через расову або релігійну приналежність, громадянство, політичні погляди або приналежність до конкретної соціальної групи. Всесвітній день біженців – це нагода викликати у громадськості співчуття та розуміння біди таких людей та визнати їхню стійкість у відбудові свого життя.

Всесвітній день захисту слонів в зоопарках

20 червня відзначають Всесвітній день захисту тварин у зоопарках. Ці тварини приводять у захват і дітей, і дорослих. Але їм необхідні величезні простори для проживання, а не тісні вольєри зоопарків. Коли ці тварини позбавлені руху, вони хворіють, а від жорстокості під час дресування страждають і вмирають.

В цей день у світі проводять різноманітні заходи щодо збирання коштів на поліпшення умов проживання слонів. Відбуваються акції в зоопарках. Їхня головна мета — заклик до переміщення слонів у природні заповідники.

Всесвітній день Wi-Fi

Всесвітній день Wi-Fi - глобальна ініціатива, мета якої — привернення уваги суспільства до розв’язання проблеми відсутності бездротового швидкісного підключення в різних країнах (близько 4 мільярди людей на планеті не мають доступу до Інтернету), викорінення цифрової нерівності, залучення до розвитку технологій.

З пропозицією ввести Міжнародний день Wi-Fi у 2018 році виступив Бездротовий широкосмуговий Альянс.

День Ламбруско

Італійські вина ламбруско злетіли на вершину популярності в 70-х роках минулого століття. Але через деякий час вони також стрімко втратили звання фаворитів публіки, варто було тільки змінитися моді на вина. Тому італійські винороби, а потім і їхні колеги по цеху в усьому світі стали щорічно 21 червня святкувати Міжнародний день ламбруско. Мета цього дня — підвищити популярність цих вин, адже саме легке, свіже, життєрадісне ламбруско здатне дарувати відчуття італійської dolce vita.

День ангела сьогодні

День ангела (іменини) сьогодні святкують Олександр, Ганна, Богдан, Валентин, Василь, Володимир, Григорій, Максим, Марія, Микола, Павло, Петро та Тарас.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

20 червня — Трійця, День святої Трійці, П’ятдесятниця.

Трійця

Через десять днів після Вознесіння, або на п'ятдесятий день від Пасхи християни відзначають день Святої Трійці, або “зелені свята”, чи П'ятдесятницю. Це свято, одне з найдавніших, власне, є днем народження Церкви. Це подвійне свято. Воно об’єднує славу Пресвятої Трійці (Отця, Сина та Духа Святого) та славу Духа Святого, який зійшов на апостолів. Трійця — одна з головних таємниць суті Бога.

Які народні прикмети і традиції сьогодні

Традиції:

Віряни на Трійцю відвідують святкову службу в церкві. Підлоги в храмах встеляють зеленою травою. Свято символізує розквіт природи і початок нового життя. Букетик зелені, освячений у храмі зберігають цілий рік і використовують для лікувальних цілей.

На Зелені свята було популярним сватання. Вважається, що, якщо пара пройшла цей обряд на Трійцю, то життя молодих буде щасливим і благополучним.

Прикмети:

Дощ на Трійцю — до рясного урожаю хліба та грибів;

Дощова П'ятдесятниця — літо буде теплим;

Якщо цього дня спекотно — все літо буде посушливим

Що не можна робити цього дня

Заборонено займатися важкою працею, прибирати, прати, ремонтувати щось. Але можна займатися приготуванням страв для родини та їжі для домашніх тварин.

Щоби протягом року спіткали лише хороші події, не можна відмовляти в допомозі тим, хто цього потребує. Навпаки, треба самому бути ініціатором та подавати милостиню бідним.

Не рекомендується на Зелені свята ходити на кладовище, оскільки для цього є спеціальний день напередодні свята – Троїцька батьківська субота.

Що сталося цього дня

1768 — українські гайдамаки взяли Умань

1792 — Велика французька революція: народне повстання в Парижі

1837 — королевою Великої Британії стає Вікторія I

1840 — Семюел Морзе отримав патент на телеграф

1863 — заснований перший в США банк (Національний банк Девенпорт штату Айова)

1867 — президент США Ендрю Джонсон оголосив про купівлю Аляски

1918 — у Києві почався Всеукраїнський церковний собор

1919 — військова делегація Української Народної Республіки підписала з поляками мирний договір

1933 — відкритий Біломорсько-Балтійський канал

1939 — заарештовано видатного радянського режисера Всеволода Меєргольда

1993 — перший пробний залізничний рейс по тунелю під Ла-Маншом

2003 — створений фонд Вікімедіа

Хто народився цього дня

1566 — Сигізмунд ІІІ Ваза, король Речі Посполитої.

1690 — Петро Калнишевський, останній кошовий отаман Запорозької Січі.

1843 — Федір Стравинський , український оперний співак. Батько видатного композитора Ігоря Стравинського.

1887 — Борис Гомзин, підполковник Армії УНР, помічник начальника розвідувального відділу Генерального штабу Дієвої Армії УНР, один з найближчих соратників гетьмана Скоропадського.

1893 — Іван Антипенко, український драматург, фейлетоніст.

1920 — Петро Тимошенко, український мовознавець.

1939 — Василь Василашко, український поет.

1949 — Лайонел Річі, американський співак

1967 — Ніколь Кідман, американська кіноакторка.

Associated Press

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