"20 днів у Маріуполі": коли на "1+1 Україна" покажуть оскароносний документальний фільм про війну

19 травня о 22:00, до других роковин повної окупації Маріуполя, на "1+1 Україна" відбудеться телепрем'єра документальної стрічки "20 днів у Маріуполі", яка отримала "Оскара".

Фільм розповідає про злочини росіян в Маріуполі, про які має знати і пам'ятати світ, а також про те, як місто до останнього чинило опір російській агресії.

Фільм створили режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василиса Степаненко. На початку повномасштабного вторгнення вони перебували в Маріуполі та стали останніми журналістами, кому вдалось зафіксувати початок знищення українського міста росіянами. Через 20 днів творці фільму виїхали з Маріуполя і вивезти весь відзнятий матеріал.

Постер фільму "20 днів у Маріуполі" / Фото: пресслужба каналу "1+1"

2023 року автори фільму стали лауреатами Пулітцерівської премії, а 2024-го — Шевченківської. Також стрічка перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" британської кінопремії BAFTA, а Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за "видатні режисерські досягнення в документальному кіно". Крім того, "20 днів у Маріуполі" - це перший український фільм, який отримав "Оскара".

Не пропустіть телепрем'єру фільму "20 днів у Маріуполі", яка відбудеться 19 травня о 22:00.

Нагадаємо, нещодавно продюсерка "20 днів у Маріуполі" розповіла про героїв фільму. Василиса Степаненко зізналась, як вони шукали з ними зв'язок та чи всім учасникам документальної стрічки вдалося вижити.

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