20 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 20 грудня, в православному календарі день пам’яті святого Амвросія. Народився він в Галії 340 року в родині місцевого правителя. Його матір рано померла, а тому хлопчика віддали на виховання сестрі. Здобувши гарну на той час освіту, Амвросій став правителем відразу двох областей. Він добре знав свою справу, відрізнявся милостивим та справедливим правлінням. За це його дуже любили та поважали люди. Пізніше Амвросій навіть став єпископом, багато часу приділяв боротьбі з єрессю та язичниками.

Ідолопоклонники часто обурювалися через засилля християн. Амвросій же ніколи не ставився до них жорстоко, а намагався заспокоїти добрими словами. Навіть коли імператор Феодосій наказав покарати язичників, святий відразу звинуватив того в жорстокості. Наказ правителя скасований не був, однак Феодосій приїхав до Амвросія, щоб причаститися Святим Духом. Однак, преподобний імператора до причастя не підпустив. Лише коли той покаявся, то отримав честь Божу.

Помер святий Амвросій 397 року. В народі його вшановують тим, що називають 20 грудня "Абросим".

Церковне свято 20 грудня — день пам'яті Павла Слухливого

В народі його часто називають "Печерським". Був подвижником Дальніх печер в Києво-Печерській лаврі. Про його життя збереглося надзвичайно мало інформації. Відомо, що жив монах приблизно в XIII-XIV ст. та проходив важкі випробовування в монастирі. Однак жодного разу не поскаржився на свою долю. Всю роботу виконував сумлінно, багато молився.

Про Павла Слухливого згадується в плані Ближніх печер 1638 року: "святого отця Павла, монаха чудодійно послушливого”. Також є згадка про нього в плані Дальніх печер Києва на карті 1744 року. Тут вже пишуть про “преподобного отця Павла". Помер спокійною смертю, а все своє життя присвятив Господу.

Прикмети 20 грудня

Народні прикмети 20 грудня / Фото: Pexels

сонце в серпанку на негоду;

цілий день сніжить — влітку буде багато дощів;

ясна погода і немає опадів — літо буде сухим;

кішка п'є багато води на морози.

Що завтра не можна робити

20 грудня жінкам заборонено в'язати, шити та вишивати. Не варто мити голову та розчісувати волосся. Якщо порушити цю заборону, можна стикнутися з хворобами і невдачами. Цього дня було прийнято влаштовувати гуляння. Вважалося, той, хто зможе цілий день витримати і не випити алкогольних напоїв, всю зиму буде здоровим.

Що можна робити завтра, 20 грудня

Хоча і не можна було цього дня надто сильно веселитися, однак люди збиралися за сімейною вечерею. Згідно з повір'ями, ті родичі, які знайшли один одного 20 грудня, допомогти зміцнити рід предків. Також цього дня займалися господарством, зокрема, заготовлювли продукти. Однак намагалися не перепрацьовувати і не сваритися з ближніми.

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