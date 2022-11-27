20 із 30 країн-членів НАТО вичерпали свої ресурси для постачання зброї в Україну - NYT

Західні партнери, які допомагають Україні зброєю, потроху вичерпують свої запаси.

Дві третини країн НАТО вичерпали запаси зброї для України. Для деяких з них поповнення запасів виявилося важким процесом.

Про це повідомляє New York Times.

20 з 30 країн НАТО вичерпали запаси зброї для України. Решта 10 країн можуть надати більше.

За словавми одного з високопоставлених чиновників НАТО, 10 країн, серед яких Італія, Німеччина, Франція та Нідерланди, можуть передавати Україні зброю.

Всього з початку повномасштабного вторгнення Росії до України НАТО вже передало Україні зброї на 40 млрд доларів, що складає річний бюджет оборони Франції. Втім. як виявилося, захід був неготовий до темпів, якими обидві сторони втрачають запаси зброї.

За повідомленням газети, найбільше вражає темп артилерійських дуелей. Влітку ЗСУ впродовж днявитрачали 6-7 тисяч артснарядів, а ЗС РФ - приблизно 40-50 тисяч.

"Один день в Україні - це місяць або більше в Афганістані", - заявила NYT експертка із оборони і колишня помічниця генсека НАТО Камілла Гранд.

Нагадаємо, що війська НАТО проводять навчання біля кордонів Білорусі та Росії. Дві тисячі військовослужбовців Альянсу взяли учать у навчаннях Tumak 22 на півночі Польщі.

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