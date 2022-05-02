20 кораблів та підводних човнів - це серйозна сила, - військовий експерт про можливу висадку ворожого десанту в Одесі

20 кораблів та підводних човнів - це серйозна сила, - військовий експерт про можливу висадку ворожого десанту в Одесі

На думку військового експерта Владислава Селезньова, висадка російського десанту в Одесі є малоймовірною.

Кількість кораблів окупантів, які перебувають в Чорному морі, можуть бути загрозою для України.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

"Дивлюся на карту та розумію, що технічно можливостей проведення морського та повітряного десанту, щоб блокувати наші підрозділи в районі Одеси, щоб потім російська армія могла просуватися у бік Придністров'я, фактично немає. Тому що ракетний крейсер "Москва" знищено, систему ППО, яка могла б працювати як парасолька для прикриття дій морської групи російських кораблів та підводних човнів, знищено. Інших варіантів прикрити дії цього угруповання у Росії немає. Хоча, безумовно, 20 кораблів та підводних човнів – це досить серйозна сила", - говорить експерт.

Він додає, що поки не готовий говорити про те, в якому стані перебувають два великі десантні кораблі, які отримали пошкодження під час української атаки на великий десантний корабель "Саратов", який затопили в бухті у Бердянську.

"Була інформація про те, що вони у ремонті. Полагодили чи ні, поки невідомо. Але в будь-якому разі завдяки допомозі наших західних партнерів літаки-розвідники постійно дивляться небо та море на траверсі Криму. Будь-які переміщення російських кораблів не будуть таємницею. Виняток становлять лише підводні човни класу "Варшав'янка". Вони можуть потай переміщатися. Це найбільше зло, вони мають "Калібри" – по 4 на кожній. Поки що незрозуміло, як із ними боротися. Єдиний варіант – відстежувати їх у бухтах Севастополя та накривати туди. Чекаємо на відповідні ракети від наших західних партнерів, які дозволятимуть знищувати підводні човни в бухтах", - сказав Селезньов.

Нагадаємо, що 28 квітня німецький Бундестаг підтримав надання Україні важкого озброєння. За таке рішення проголосувала як опозиція, так і коаліція.

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