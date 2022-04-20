20 квітня 2022 року – цей день в історії / Pexels

20 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

20 квітня 2022 року – цей день в історії, основні події

20 квітня 2022 року – середа. 56-й день війни Росії проти України. 110-й день року.

Який сьогодні день в Україні і світі

20 квітня - День вдячності волонтерам. Волонтерський рух виник у Франції 1920 року. Тоді молодь об'єдналася, щоб відновити зруйновані після Першої світової війни міста. Одразу ж інші країни зацікавилися волонтерами, а до України подібний рух дійшов в 1990-х роках. Наразі волонтери активно допомагають ЗСУ та мирним жителям, роблять все необхідне, щоб пришвидшити перемогу.

Також 20 квітня - Міжнародний день секретаря. Це професійне свято щороку святкують в середу останнього повного тижня квітня. Хоча ця подія не є офіційною, проте прийнято дарувати подарунки та привітання всім тим, хто займається цією справою.

20 квітня - День китайської мови. Подія була встановлена ООН 2010 року, щоб вшанувати мовне та культурне різноманіття. Наразі китайська мова є однією з найрозповсюдженіших в світі. Нею говорять понад мільярда людей.

20 квітня - яке сьогодні церковне свято

20 квітня - день пам’яті преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського / pixabay.com

20 квітня в церковному календарі – день пам’яті преподобного Георгія, сповідника, митрополита Митиленського. Він з юних років вів чернече життя. Коли панував імператор Лев Ісаврянин, який був відомим іконоборцем, преподобний Георгій чимало настраждався, за що отримав прізвисько Сповідник.

Коли на престол зійшов Констянтин Порфірородний, Георгій став архієреєм кафедри в Митиленському монастирі, що на сотрові Лесбос. Він вів аскетичне та праведне життя, за що отримав від Господа дар зцілення та вміння виганяти бісів. Вже будучи старцем, пережив нові гоніння іконоборців. Його відіслали до Херсонесу, де він і помер. Сталося це 820 року.

Пам’ятні дати 20 квітня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 20 квітня:

1653 рік — Олівером Кромвелем була розігнана опозиція в англійському парламенті;

1770 рік — Джеймс Кук відкриває Новий Південний Уельс (нині це Південно-Східна Австралія);

1841 рік — публікується перше детективне оповідання Едгара По під назвою "Вбивства на вулиці Морг";

1865 рік — створені безпечні сірники;

1902 рік — подружжя Кюрі першими отримують чистий радій;

1918 рік — Слов'янська група Окремої Запорозької дивізії Армії УНР звільняє місто Слов'янськ (Донеччина) від більшовиків;

1940 рік — у США демонструють перший електронний мікроскоп;

1949 рік — відкривається I Всесвітній конгрес прихильників миру.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 квітня

Які сьогодні іменини: Георгій, Данило, Юрій, Серапіон, Єгор, Прокіп, Петро, Килина.

20 квітня народилися:

1492 рік — німецький проповідник, один з лідерів Реформації, сподвижник Мартіна Лютера Йоганн Агрікола;

1891 рік — український військовий діяч, генерал-хорунжий армії УНР Юрко Тютюнник;

1903 рік — український письменник, представник панфутуризму, жертва сталінського терору Ґео Шкурупій;

1908 рік — українська художниця Ірина Беклемішева;

1939 рік — українська поетеса Ганна Світлична.

Погода на 20 квітня

20 квітня в Києві хмарна погода до вечора, опадів не передбачається. У Львові небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Харкові хмарна погода, увечері можливий дрібний дощ. В Одесі протягом дня хмарно, вдень піде дощ, який послабне до вечора.

Температура повітря у Києві +10 вдень та +3 вночі. У Львові +8 вдень та близько 0 вночі. У Харкові +11 вдень та +7 вночі. В Одесі +10 вдень та +6 вночі.