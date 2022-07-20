20 липня 2022 року – цей день в історії, яке сьогодні народне свято та основні події

20 липня 2022 року – середа. 147-й день війни Росії проти України. 201-й день року. Яке сьогодні, 20 липня, свято в церковному календарі і які суспільно важливі події в Україні та світі сталися цього дня, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні день в Україні і світі

20 липня - Міжнародний день шахів та День шахів в Україні. Шахи були відомі ще за давніх часів. Ця гра допомагає не лише весело провести час, але й покращує роботу пам'яті, когнітивних здібностей, мозку. Існує кілька версій щодо винахідника шахів. Часто автором гри вважають міфічного Одіссея, який так розважався під час облоги Трої. Дехто стверджує, що їх придумав Гіппократ, інші віддають авторство філософу Аристотелю.

А ще 20 липня - Всесвітній день стрибка. Маловідома, але дуже важлива для здоров'я, подія. Її започаткував художник Торстен Лаушманн 2006 року. Головна мета події - зміна орбіти Землі шляхом одночасного стрибка мільйонів людей у всьому світі.

Також 20 липня - День хот-дога. Подія припадає щороку на третю середу липня. В США це - національне свято. Започаткувала його Торговельна Палата Сполучених Штатів 1957 року. Хот-дог вважається американською стравою. Це сосивка, яку вкладають у продовгувасту булочку та поливають гірчицею, кетчупом чи майонезом.

20 липня - Міжнародний день торта. Виникла ця подія 2011 року за ініціативи міжнародної спільноти творчих людей, яка носить назву "Міланський Клуб" Королівства Любові. Головна мета події - залучити людство до дружнього та мирного співіснування.

20 липня - яке сьогодні свято в церковному календарі

20 липня - день пам'яті преподобного Томи і Акакія / Фото: commons.wikimedia.org

20 липня в церковному календарі – день пам'яті преподобного Томи і Акакія. Преподобний Тома Малейський жив у IX столітті в Малеї. Спочатку був воякою з багатої родини. Однак всім серцем полюбив Господа і вдягнув чернечу рясу. Помер в глибокій старості. Акакій Синайський був учнем жорстокого Синайського старця, який часто наносив хлопцеві страшні рани і морив голодом. Однак юнак за все дякував Господу. Через 9 років Акакій не витримав наруги та помер.

Пам’ятні дати 20 липня

Календар важливих подій в Україні та світі на сьогодні, 20 липня:

1534 рік — у Кембриджі зареєстрували перше у світі видавництво;

1585 рік — експедиція Джона Девіса досягає південного краю Ґренландії, який називають тоді Землею Запустіння;

1671 рік — Петро Дорошенко розпочинає облогу Білої Церкви й висилає на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія;

1917 рік — реєструють торгову марку "BMW";

1917 рік — представники південно-слов'янських народів підписують Корфську декларацію та об'єднуються в єдину державу — Королівство Сербів, Хорватів і Словенців;

1924 рік — засновують Міжнародну шахову федерацію;

1944 рік — проходить заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот;

1969 рік — американський космічний корабель "Аполлон-11" здійснює першу в історії посадку на Місяць;

1976 рік — посадочний відсік американського космічного корабля "Вікінг-1" здійснює м'яку посадку на поверхню Марса.

20 липня: яке сьогодні народне свято

20 липня наші предки святкували Свято Перуна. Він був старослов'янським божеством родючості, грози, а також захисником воїнів. Цю дату пов'язували з завершенням дощового сезону та опущенням води під землю після дозрівання хлібних злаків. Коли на територію сучасної України прийшла православна церква Перуна замінили на пророка Іллю Громовержця, а його день почали святкувати 2 серпня.

Іменини: як назвати дитину, яка народилася 20 липня

Які сьогодні іменини: Лук'ян, Герман, Акакій, Фома, Сергій, Павло, Остап, Євфросинія, Євдокія.

20 липня народилися:

1911 рік — український письменник Василь Кучер;

1913 рік — українська письменниця Ольга Мак;

1921 рік — український письменник Володимир Мельник;

1937 рік — український бібліотекар-бібліограф, поет Петро Гоць;

1951 рік — український письменник, краєзнавець та журналіст Володимир Сапон;

1952 рік — українська поетеса, педагогиня, музикантка Ганна Приходько;

1957 рік — український поет, актор Ігор Геращенко.

Погода на 20 липня

20 липня в Києві ясною буде лише перша половина дня, вдень дрібний дощ, який може посилитися ближче до вечора. У Львові ясно, без опадів. У Харкові хмарна погода, увечері сильний дощ. В Одесі з середини дня похмура погода, без опадів.

Температура повітря в Києві +27 вдень та +15 вночі. У Львові +28 вдень та +13 вночі. У Харкові +24 вдень та +14 вночі. В Одесі +29 вдень та +18 вночі.