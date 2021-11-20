20 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

20 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Рясні снігопади 20 листопада означають, що навесні буде сильна повінь.

Який сьогодні день

У суботу, 20 листопада, в світі відзначають Всесвітній день дитини, Міжнародний день педіатра, Всесвітній день відмови від куріння та День індустріалізації Африки.

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В Україні цього дня відзначають Свято III Універсалу (День проголошення УНР, 1917), у В'єтнамі — День вчителя, в Мексиці — День революції, у Канаді — Національний день дитини, в Аргентині — Національний день суверенітету.

Пам'ятні дати 20 листопада

1624 — Захарія Копистенський поставлений архімандритом Києво-Печерської Лаври.

1917 — своїм 3-м Універсалом Українська Центральна Рада проголосила УНР.

1945 — у німецькому місті Нюрнберг розпочався міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху.

1985 — випущена Microsoft Windows 1.0.

2003 — В Антарктиді знайдено лід віком 900 тисяч років.

Associated Press

Церковне свято сьогодні 20 листопада

20 листопада православна церква вшановує пам'ять святого мученика Феодота, який був одним із 30 християн, які постраждали за віру в 3 столітті в Мелітіні.

Феодота та його товаришів, які відкрито сповідували християнство, схопили язичники і змушували зректися переконань. Християни залишилися стійкими до переконань та погроз, і їх обезголовили.

Що не можна робити цього дня

Відганяйте цього дня погані думки. Все, про що в цей день думає вагітна – переноситься на дитину. Помисли повинні бути чистими та добрими.

Вагітній жінці цього дня не можна перекушувати на ходу, адже дитина буде неспокійною.

Жінці, яка чекає народження дитини, не варто ледарювати та проводити весь день у ліжку. Якщо вагітна жінка буде багато спати і ледарювати, дитина буде такою ж ледачою.

Прикмети на 20 листопада

На Федота селянки починали прясти, а перед початком роботи зверталися до святого з молитвою про допомогу у праці, оскільки вважали його покровителем жіночого рукоділля.

У цей час на річках та озерах вставав лід. Люди помічали: "Федот лід веде". Льодостав зазвичай був довгоочікуваним. Він означав, по-перше, початок підлідної риболовлі; по-друге, що набагато важливіше, початок подорожей замерзлими річками. Починалася ожеледиця, і ходити треба було обережно. По льоду та снігу судили про майбутній урожай. Якщо крига на річках вставала купами, а на дорогах утворювалися снігові купини — це віщувало, що наступне літо буде хлібним.

УНІАН

Ожеледь на Федота – прикмета, що така погода протримається достатньо довго.

Рясні снігопади 20 листопада – навесні буде сильна повінь.

Сніг 20 листопада лягає на вологу землю – жито добре вродить.

Іменини 20 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 20 листопада, святкують: Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Сергій, Федір, Федот.

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