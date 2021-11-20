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20 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

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20 листопада: який сьогодні день, свято, прикмети, традиції, День ангела

Pexels

Рясні снігопади 20 листопада означають, що навесні буде сильна повінь.

Який сьогодні день

У суботу, 20 листопада, в світі відзначають Всесвітній день дитини, Міжнародний день педіатра, Всесвітній день відмови від куріння та День індустріалізації Африки.

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В Україні цього дня відзначають Свято III Універсалу (День проголошення УНР, 1917), у В'єтнамі — День вчителя, в Мексиці — День революції, у Канаді — Національний день дитини, в Аргентині — Національний день суверенітету.

Пам'ятні дати 20 листопада

  • 1624 — Захарія Копистенський поставлений архімандритом Києво-Печерської Лаври.
  • 1917 — своїм 3-м Універсалом Українська Центральна Рада проголосила УНР.
  • 1945 — у німецькому місті Нюрнберг розпочався міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху.
  • 1985 — випущена Microsoft Windows 1.0.
  • 2003 — В Антарктиді знайдено лід віком 900 тисяч років.
© Associated Press
Associated Press

Церковне свято сьогодні 20 листопада

20 листопада православна церква вшановує пам'ять святого мученика Феодота, який був одним із 30 християн, які постраждали за віру в 3 столітті в Мелітіні.

Феодота та його товаришів, які відкрито сповідували християнство, схопили язичники і змушували зректися переконань. Християни залишилися стійкими до переконань та погроз, і їх обезголовили.

Що не можна робити цього дня

  • Відганяйте цього дня погані думки. Все, про що в цей день думає вагітна – переноситься на дитину. Помисли повинні бути чистими та добрими.
  • Вагітній жінці цього дня не можна перекушувати на ходу, адже дитина буде неспокійною.
  • Жінці, яка чекає народження дитини, не варто ледарювати та проводити весь день у ліжку. Якщо вагітна жінка буде багато спати і ледарювати, дитина буде такою ж ледачою.

Прикмети на 20 листопада

На Федота селянки починали прясти, а перед початком роботи зверталися до святого з молитвою про допомогу у праці, оскільки вважали його покровителем жіночого рукоділля.

У цей час на річках та озерах вставав лід. Люди помічали: "Федот лід веде". Льодостав зазвичай був довгоочікуваним. Він означав, по-перше, початок підлідної риболовлі; по-друге, що набагато важливіше, початок подорожей замерзлими річками. Починалася ожеледиця, і ходити треба було обережно. По льоду та снігу судили про майбутній урожай. Якщо крига на річках вставала купами, а на дорогах утворювалися снігові купини — це віщувало, що наступне літо буде хлібним.

© УНІАН
УНІАН
  • Ожеледь на Федота – прикмета, що така погода протримається достатньо довго.
  • Рясні снігопади 20 листопада – навесні буде сильна повінь.
  • Сніг 20 листопада лягає на вологу землю – жито добре вродить.

Іменини 20 листопада

День ангела (іменини) сьогодні, 20 листопада, святкують: Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єлизавета, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Олександр, Олексій, Павло, Сергій, Федір, Федот.

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